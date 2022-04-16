Это стоит послушать: Леся Никитюк спела о затонувшем крейсере "Москва"

Леся Никитюк спела песню про "русский военный корабль" / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, Скриншот из YouTube

С первого дня войны Леся Никитюк успевает заниматься не только волонтерской деятельностью, но и находит время на творчество, чтобы поднять украинцам настроение в это непростое для страны время.

Леди Ле потроллила русский военный корабль, который пошел в правильном направлении. Телеведущая записала новую версию песни "Оставайся, мальчик, с нами", спев о затонувшем кресейре "Москва".

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В комментариях поклонники уже оценили новую версию советской песни и поблагодарили телеведущую за юмор.

Леся, вы богиня! И в мирное время и в неспокойное, дарите нам улыбки

Леся, ты обворожительна!! Тебе нужно петь! Респект!

Леся, ваши песни – отдельный вид искусства! Что слова, что видео пробирают до души

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Напомним, недавно Леся Никитюк представила песню о российской пропаганде.

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Ранее Леся Никитюк призналась, как относится к бывшей коллеге Регине Тодоренко, которая игнорирует войну в Украине.