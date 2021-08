Почему Уитни Хьюстон – легенда: интересные факты об одной из самых известных певиц мира

Певица Уитни Хьюстон 9 августа отпраздновала бы 58-й день рождения / Фото: Getty Images

Обворожительная, фантастическая, с сильным голосом – именно такой помнят американскую певицу Уитни Хьюстон. Она умерла 11 февраля 2012 года в Беверли-Хиллз накануне 54-й церемонии "Грэмми", которую в последствии посвятили Хьюстон.

Сегодня мы расскажем немного интересных фактов из ее биографии и вспомним самые популярные композиции Уитни.

Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси. Самая младшая в семье Уитни с детства посещала баптистскую и пятидесятническую церкви, а с 11 лет солировала в младшем госпел-хоре "Церкви новой надежды" в Нью-Йорке.

Уитни Хьюстон в молодости / Фото: Getty Images

Будущая звезда привыкла к сцене с детства. Тем более, что ее мама Сисси, будучи известной ритм-энд-блюз исполнительницей, часто выступала и брала дочь с собой на концерты.

Уитни Хьюстон / Фото: Getty Images

В начале 1980-х годов Уитни Хьюстон подписала два контракта со звукозаписывающими компаниями, а в 1985-м выпустила свой первый сольный альбом.

Уитни Хьюстон / Фото: Getty Images

В итоге Хьюстон стала одной из самых высокооплачиваемых певиц своего времени. К 2009 году Уитни получила статус артистки с самым большим количеством наград, а журнал Rolling Stone включил ее в список 100 величайших исполнителей.

Уитни Хьюстон / Фото: Getty Images

Но мало кто знает, что Уитни Хьюстон могла никогда не стать певицей. Все потому, что в детстве она травмировала небо. Врачи уверяли, что если бы удар пришелся на сантиметр ниже, то девочка лишилась бы способности говорить.

Кадр из фильма "Телохранитель" / Фото: YouTube

В 26 лет Уитни открыла фонд помощи детям, который назвала The Whitney Houston Foundation For Children. На своей свадьбе с певцом Бобби Брауном, которая состоялась в 1992 году, вместо подарков она попросила гостей перевести деньги в ее благотворительный фонд.

Уитни Хьюстон и Бобби Браун / Фото: Getty Images

До того, как Уитни встретила Бобби Брауна, она встречалась с актером Эдди Мерфи. В нее также был влюблен актер Роберт де Ниро.

В 1987 году Майкл Джексон пригласил Уитни Хьюстон вместе записать песню I Just Can’t Stop Loving You, но певица отказала поп-королю.

За актерскую игру в фильме "Телохранитель" Уитни Хьюстон наградили премией "Золотая малина" в номинации "Худшая актриса года". Однако сам фильм получил множество положительных отзывов.

К концу 1990-х годов появилось множество слухов о том, что Уитни Хьюстон употребляет наркотики. Певица стала опаздывать на интервью и репетиции, отменяла концерты и появлялась на ток-шоу в неадекватном состоянии.

И хотя ее лейбл отрицал наркозависимость Хьюстон, артистка в последние годы своей жизни неоднократно лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, а в 2010 году даже отменила мировое турне.

В чем феномен Уитни Хьюстон

Мы уже отметили, что Уитни Хьюстон считается одной из самых известных певиц всех времен. Журнал Rolling Stone даже включил Хьюстон в список 100 величайших исполнителей.

Почему те или другие исполнители/актеры становятся культовыми – вероятно, вопрос риторический. Знаменитым человека делает публика, которая чувствует честность, любовь и самоотдачу своему делу.

Уитни Хьюстон / Фото: Getty Images

Уитни Хьюстон любили миллионы, даже несмотря на "золотую малину". Ведь сложно найти человека, который не слышал бы песню I Will Always Love You, которая, к слову, стала мировым хитом и самым продаваемым синглом среди исполнительниц в истории музыки.

Уитни – лауреат более 400 наград, включая семь "Гремми", 31 награду Billboard Music Award, 22 American Music Award и т. д.

Она была одарена мощнейшим голосовым аппаратом, которым умело пользовалась. Музыкальные критики называли голос Уитни Хьюстон "филигранным" и "самым восхитительным из новых голосов". В этом, наверное, и был ее успех.

