Чому Вітні Г'юстон – легенда: цікаві факти про одну з найвідоміших співачок світу

Співачка Вітні Г'юстон 9 серпня відсвяткувала б 58-й день народження / Фото: Getty Images

Чарівна, фантастична, з сильним голосом – саме такою пам'ятають американську співачку Вітні Г'юстон. Вона померла 11 лютого 2012 року в Беверлі-Хіллз напередодні 54-ї церемонії "Греммі", яку згодом присвятили Г'юстон.

Сьогодні ми розповімо трохи цікавих фактів із її біографії і згадаємо найпопулярніші композиції Вітні.

Вітні Х'юстон народилася 9 серпня 1963 року в місті Ньюарк, штат Нью-Джерсі. Наймолодша в родині Вітні з дитинства відвідувала баптистську і п'ятидесятницьку церкви, а з 11 років виконувала соло в молодшому госпел-хорі "Церкви нової надії" в Нью-Йорку.

Вітні Г'юстон в молодості / Фото: Getty Images

Майбутня зірка звикла до сцени з дитинства. Тим більше, що її мама Сіссі, будучи відомою ритм-енд-блюз виконавицею, часто виступала і брала дочку з собою на концерти.

Вітні Г'юстон / Фото: Getty Images

На початку 1980-х років Вітні Г'юстон підписала два контракти з компаніями звукозапису, а в 1985-му випустила свій перший сольний альбом.

Вітні Г'юстон / Фото: Getty Images

В результаті Г'юстон стала однією з найбільш високооплачуваних співачок свого часу. До 2009 року Вітні отримала статус артистки з найбільшою кількістю нагород, а журнал Rolling Stone включив її в список 100 найвеличніших виконавців.

Вітні Г'юстон / Фото: Getty Images

Але мало хто знає, що Вітні Г'юстон могла ніколи не стати співачкою. Все тому, що в дитинстві вона травмувала піднебіння. Лікарі запевняли, що якби удар прийшовся на сантиметр нижче, то дівчинка втратила б здатність говорити.

Кадр з фільму "Охоронець" / Фото: YouTube

У 26 років Вітні відкрила фонд допомоги дітям, який назвала The Whitney Houston Foundation For Children. На своєму весіллі зі співаком Боббі Брауном, яке відбулося в 1992 році, замість подарунків вона попросила гостей перевести гроші в її благодійний фонд.

Вітні Г'юстон і Боббі Браун / Фото: Getty Images

До того, як Вітні зустріла Боббі Брауна, вона зустрічалася з актором Едді Мерфі. У неї також був закоханий актор Роберт де Ніро.

У 1987 році Майкл Джексон запросив Вітні Г'юстон разом записати пісню I Just Can not Stop Loving You, але співачка відмовила поп-королю.

За акторську гру у фільмі "Охоронець" Вітні Г'юстон нагородили премією "Золота малина" в номінації "Найгірша акторка року". Однак сам фільм отримав безліч позитивних відгуків.

До кінця 1990-х років з'явилося безліч чуток про те, що Вітні Г'юстон вживає наркотики. Співачка почала спізнюватися на інтерв'ю і репетиції, скасовувала концерти і з'являлася на ток-шоу в неадекватному стані.

І хоча її лейбл заперечував наркозалежність Г'юстон, артистка в останні роки свого життя неодноразово лікувалася від алкогольної та наркотичної залежності, а в 2010 році навіть скасувала світове турне.

У чому феномен Вітні Г'юстон

Ми вже відзначили, що Вітні Г'юстон вважається однією з найвідоміших співачок всіх часів. Журнал Rolling Stone навіть включив Г'юстон у список 100 найвеличніших виконавців.

Чому ті чи інші виконавці/актори стають культовими – ймовірно, питання риторичне. Знаменитим людину робить публіка, яка відчуває чесність, любов і самовіддачу своїй справі.

Вітні Г'юстон / Фото: Getty Images

Вітні Г'юстон любили мільйони, навіть незважаючи на "Золоту малину". Адже складно знайти людину, яка не чула б пісню I Will Always Love You, яка, до речі, стала світовим хітом і найпродаваним синглом серед виконавиць в історії музики.

Вітні – лауреатка понад 400 нагород, включаючи сім "Греммі", 31 нагороду Billboard Music Award, 22 American Music Award тощо.

Вона була обдарована найпотужнішим голосовим апаратом, яким уміло користувалася. Музичні критики називали голос Вітні Г'юстон "філігранним" і "найчудовішим із нових голосів". У цьому, напевно, і був її успіх.

