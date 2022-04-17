Фагот о Зеленском: Он сейчас открылся очень хорошо

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Олег Михайлюта из группы ТНМК защищает страну в рядах территориальной обороны. Он из тех артистов, кто еще в 2014 году определился с позицией и всегда говорит все как есть. В интервью Наталье Влащенко в эфире YouTube-канала "Украина 24", Фагот, отвечая на вопрос, как относится к Владимиру Зеленскому признался:

Я всегда считал его парнем с характером. Мы были знакомы с "95 квартала". Нас приглашали, поэтому мы пересекались на вечеринках, но друзьями не были. Характер, правда, ощущался сразу.

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Как отметил Михайлюта, сейчас многие смогли в этом убедиться.

Он проявил себя в полной мере. Он понимает, что происходит, он понимает, что это его страна и это его идея. Он сейчас открылся очень хорошо.

Напомним, ранее Елена Мозговая рассказала, что не голосовала за Владимира Зеленского и никогда не была его фанаткой. Однако сейчас продюсер абсолютно поддерживает главу государства.

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