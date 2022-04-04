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Продюсер Мозговая изменила отношение к Зеленскому: "Он стал моим президентом"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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4 апреля, 13:39
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Алена Мозговая резко высказалась о тех, кто пишет гадости о президенте Украины и критикует его
Мозговая пересмотрела свое отношение к Зеленскому из-за войны
Мозговая пересмотрела свое отношение к Зеленскому из-за войны / Фото: facebook.com/olenamozgova1, Коллаж: Сегодня

За последние два месяца, уверены, многие пересмотрели свое отношение к тем или иным людям, поменяли взгляды на привычные вещи. В числе таких – украинский продюсер Алена Мозговая.

В своем Facebook-профиле она рассказала, что не голосовала за Владимира Зеленского и никогда не была его фанаткой. Однако сейчас Мозговая абсолютно поддерживает главу государства.

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Я не являюсь фанатом Зеленского, я не голосовала за него, я не чувствовала и не признавала его своим Президентом. Но я должна признать, что он стал моим Президентом за эти почти 40 дней, – написала она в соцсети.

Продюсер также попросила всех, кто критикует Зеленского, отписаться от нее.

Если бы мне хотелось почитать какую-то оскорбительную муть о Президенте, то я бы наверняка пошла на страницы каZапов, уверена, там они отрываются по полной. Но я не хожу по помойкам и не хочу, не буду читать это дерьмо в новостной ленте на своей странице! Как говорил один мой знакомый, п...Zдеть – не мешки ворочать, поэтому все, кому нужно почесать язык, пусть идут и делают это на своих кухнях и страницах в Facebook. А я устала, у меня много дел, и тратить свою энергию на хз что не стану, – добавила Алена Мозговая.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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