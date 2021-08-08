Филипп Киркоров поделился редким фото из молодости. Его на нем не узнать

Филипп Киркоров показал себя в молодости / Фото: instagram.com/fkirkorov
На снимке, который Филипп Киркоров (ему, кстати, запретили въезд в Украину на три года) опубликовал в Instastories, нам он напоминает Майкла Джексона в молодости.
Артист уточнил, что эта фотография была сделана в 1987 году. Соответственно, на ней ему 20 лет.
Перед камерой Филипп позировал в голубой куртке и полосатой футболке, у него темные пышные волосы, которые и навеяли нам мысль об американском поп-короле – тот носил такую же прическу.
Недавно Бедросович также запостил в сторис и другие фото из личных архивов. В частности это совместные снимки Софией Ротару, которая вчера отпраздновала день рождения.
Эти кадры тоже были сделаны в разные годы.
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