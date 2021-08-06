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Вот это архив! В Сети появилось фото Пугачевой с Киркоровым во время их свадебного путешествия

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
6 августа, 08:55
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Алла Пугачева и Филипп Киркоров сыграли свадьбу в 1994 году. Они были вместе официально до 2005 года
Фотограф Аллы Пугачевой опубликовал архивное фото певицы с Филиппом Киркоровым
Фотограф Аллы Пугачевой опубликовал архивное фото певицы с Филиппом Киркоровым / Фото: instagram.com/romanrodin1959/

Филипп Киркоров стал для Аллы Пугачевой четвертым мужем, роман с которым был одним из самых ярких в биографии Примадонны. Несмотря на то, что певица уже давно счастлива в браке с Максимом Галкиным, в Сети все еще появляются новые факты об ее браке с Киркоровым и архивные фото. Экс-фотограф Примадонны Роман Родин решил в Instagram поделиться снимком, сделанным во время свадебного путешествия Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

На опубликованном редком кадре запечатлены Алла Пугачева с Филиппом Киркоровым, а также отец исполнителя, Бедрос Киркоров. Снимок сделан в Болгарии.

Продолжим вспоминать далекие девяностые. Этот кадр я снял во время свадебного путешествия в Болгарию. Дело было в Софии, куда мы заехали на конкурс "Золотой Орфей", – подписал архивное фото Родин.

Архивное фото Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова во время свадебного путешествия
Архивное фото Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова во время свадебного путешествия / Фото: instagram.com/romanrodin1959/

В комментариях снимок из прошлого оценили.

  • "Архив достойный восхищения и уважения"
  • "Ждем еще фото с того путешествия"
  • "Максим Галкин не ревнует?"

Отношения Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке 11 лет, но потом в жизни певицы появился Максим Галкин. Не так давно бывшая домработница пары рассказала об этом любовном треугольнике. Она призналась, что Киркоров пытался спасти брак.

Алла Борисовна никак не комментирует брак с Филиппом, а наслаждается семейной жизнью с Максимом Галкиным.

Киркоров второй раз так и не женился. Причина, почему не удалось наладить личную жизнь после развода, проста – ему сложно решиться на новые отношения после полученного опыта.

"Не женился, потому что слишком велика планка. В моей жизни был лозунг: "Полюбить – так королеву, проиграть – так миллион". И королеву я любил, и миллионы проигрывал", – откровенно рассказала певец в одном из своих интервью.

Стоит отметить, что долгое время в Сети обсуждали ссору экс-супругов.

Почему в СМИ ходили слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина – смотрите сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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