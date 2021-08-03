Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года

Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину / Фото: instagram.com/fkirkorov

23 июня российский певец Филипп Киркоров пополнил "черный список" артистов, которым запрещен въезд в Украину. Однако запрет продлился всего три дня – вскоре на сайте Минкульта Киркорова убрали из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Теперь же стало известно, что СБУ все-таки запретила въезд Филиппу Киркорову в страну и артист не сможет выступать в Украине как минимум ближайшие три года.

Такая информация появилась на YouTube-канале Сергея Стерненко. В ответе ведомства на запрос от 16 июля гражданина Украины Олега Стефаника сообщается, что Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину еще 7 июня этого года. При этом концерты или песни певца транслировать в Украине разрешено.

Киркорова внесли в "черный список" в Украине – кадр ответа СБУ на запрос / Фото: Скриншот из YouTube

Как отреагировал Филипп Киркоров на запрет?

Артист весьма неожиданно прокомментировал решение Службы безопасности Украины. Киркоров отметил, что несмотря ни на что, в его доме продолжают звучать украинские песни и он всегда рад украинским зрителям.

Я должен сказать спасибо таким чиновникам. Они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло, нужно гордиться. Гордиться попасть в этот список. На самом деле, это не Киркоров – это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть, – прокомментировал певец.

В то же время российский певец не скрывает своей позиции насчет Крыма. Киркоров четко выразился, что "аннексированный полуостров – это часть России", а также делал неоднократные пропагандистские заявления, в которых поддерживал аннексию Крыма.

Например, минувшей весной, 18 марта, Филипп Киркоров выступал на концерте "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ". Мероприятие состоялось при участии президента РФ Владимира Путина.

Филипп Киркоров и Владимир Путин / Фото: instagram.com/fkirkorov

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