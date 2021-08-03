Кіркорову все-таки заборонили в'їзд до України на три роки

Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до України / Фото: instagram.com/fkirkorov
Служба безпеки України все-таки встановила заборону на в'їзд в Україну для Філіпа Кіркорова, якого раніше Мінкульт прибрав з "чорного списку" артистів. При цьому концерти або пісні співака транслювати в Україні дозволено. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.
Кіркорову заборонили в'їзд в Україну
Відповідна інформація з'явилася на YouTube-каналі Сергія Стерненко. 16 липня відомство відповіло на запит громадянина України Олега Стефаника, що Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до України ще 7 червня цього року.
Виданню "Сьогодні" також підтвердили цю інформацію.
Наші джерела в СБУ підтвердили наявність заборони в'їзду Філіпу Кіркорову до України на три роки, – повідомляє журналіст Ігор Сєров.
Кіркорова внесли до "чорного списку" в Україні / Фото: Скріншот з YouTube
Чи знаходиться Кіркоров в "чорному списку" зараз?
23 червня російський співак Філіп Кіркоров поповнив "чорний список" артистів, яким заборонений в'їзд до України. Однак заборона тривала лише три дні – незабаром Мінкульт прибрав Кіркорова зі списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.
Оскільки в "чорному списку" на сайті Мінкульту імені Філіпа Кіркорова немає, то в Україні дозволено транслювати його пісні, концерти та фільми з його участю.
Як Філіп Кіркоров раніше відреагував на заборону в'їзду?
Артист вельми несподівано прокоментував рішення Служби безпеки України. Кіркоров зазначив, що незважаючи ні на що, в його будинку продовжують звучати українські пісні і він завжди радий українським глядачам.
Я повинен сказати спасибі таким чиновникам. Вони своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішим. Тим, що сталося, потрібно пишатися. Пишатися потрапити в цей список. Насправді, це не Кіркоров – це Росія. Ненависть до Росії захльостує. Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то державу можна тільки пожаліти, – прокоментував співак.
Разом з тим російський співак не приховує своєї позиції щодо Криму. Кіркоров чітко висловився, що "анексований півострів – це частина Росії", а також робив неодноразові пропагандистські заяви, в яких підтримував анексію Криму.
Наприклад, минулої весни, 18 березня, Філіп Кіркоров виступав на концерті "Великий святковий концерт на честь семиріччя возз'єднання Криму з РФ". Захід відбувся за участю президента РФ Володимира Путіна.
Філіп Кіркоров і Володимир Путін / Фото: instagram.com/fkirkorov
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