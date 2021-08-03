Кіркорову все-таки заборонили в'їзд до України на три роки

Співак Філіп Кіркоров неодноразово відвідував анексований Крим і називав його "російським". Тепер він не зможе давати концерти в Україні як мінімум три роки

Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до України / Фото: instagram.com/fkirkorov

Служба безпеки України все-таки встановила заборону на в'їзд в Україну для Філіпа Кіркорова, якого раніше Мінкульт прибрав з "чорного списку" артистів. При цьому концерти або пісні співака транслювати в Україні дозволено. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

Кіркорову заборонили в'їзд в Україну

Відповідна інформація з'явилася на YouTube-каналі Сергія Стерненко. 16 липня відомство відповіло на запит громадянина України Олега Стефаника, що Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до України ще 7 червня цього року.

Виданню "Сьогодні" також підтвердили цю інформацію.

Наші джерела в СБУ підтвердили наявність заборони в'їзду Філіпу Кіркорову до України на три роки, – повідомляє журналіст Ігор Сєров.

Кіркорова внесли до "чорного списку" в Україні / Фото: Скріншот з YouTube

Чи знаходиться Кіркоров в "чорному списку" зараз?

23 червня російський співак Філіп Кіркоров поповнив "чорний список" артистів, яким заборонений в'їзд до України. Однак заборона тривала лише три дні – незабаром Мінкульт прибрав Кіркорова зі списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

Оскільки в "чорному списку" на сайті Мінкульту імені Філіпа Кіркорова немає, то в Україні дозволено транслювати його пісні, концерти та фільми з його участю.

Як Філіп Кіркоров раніше відреагував на заборону в'їзду?

Артист вельми несподівано прокоментував рішення Служби безпеки України. Кіркоров зазначив, що незважаючи ні на що, в його будинку продовжують звучати українські пісні і він завжди радий українським глядачам.

Я повинен сказати спасибі таким чиновникам. Вони своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішим. Тим, що сталося, потрібно пишатися. Пишатися потрапити в цей список. Насправді, це не Кіркоров – це Росія. Ненависть до Росії захльостує. Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то державу можна тільки пожаліти, – прокоментував співак.

Разом з тим російський співак не приховує своєї позиції щодо Криму. Кіркоров чітко висловився, що "анексований півострів – це частина Росії", а також робив неодноразові пропагандистські заяви, в яких підтримував анексію Криму.

Наприклад, минулої весни, 18 березня, Філіп Кіркоров виступав на концерті "Великий святковий концерт на честь семиріччя возз'єднання Криму з РФ". Захід відбувся за участю президента РФ Володимира Путіна.

Філіп Кіркоров і Володимир Путін / Фото: instagram.com/fkirkorov

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