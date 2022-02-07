Фильм украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог" купил Netflix

Фильм Олега Сенцова купил Netflix

Американская стриминговая платформа, которая в последние несколько лет выпускает феноменально успешные фильмы, купила фильм украинского режиссера Олега Сенцова.

Криминальная драма "Носорог" теперь будет транслироваться в Великобритании, Италии и других странах мира. Также картину покажут во Франции на телеканале ZDF/ARTE. Об этом сообщил на своей странице сам Олег Сенцов.

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В украинских кинотеатрах также покажут новый полнометражный фильм известного режиссера. Премьера запланирована на 17 февраля 2022 года.

Премьеры криминальной драмы ждали не один год. Еще в 2012 году фильм стал победителем на питчинге в Госкино, а съемки стартовали еще восемь лет назад – в 2013.

Причиной того, что фильм отложили стал арест Олега Сенцова в России, тогда украинского режиссера обвинили в терроризме на территории Крыма.

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Носорог: короткий сюжет

В основу фильма легли реальные события, которые разворачивались в 1990-х в Украине. Главный герой фильма по кличке Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

Ранее мы писали о том, что в феврале в прокат выйдет фильм с Юрием Ткачом и Еленой Кравец, которые уже успели рассказать, как получили главные роли в картине.

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