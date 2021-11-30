Фреймут о внешности дочери: Разве можно судить незавершенный шедевр

Ольга Фреймут и Злата Митчелл / Фото: instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут в своем Instagram чаще делится советами по этикету, за которые ее захейтили комментаторы. Изредка среди образовательного контента у телеведущей появляются фото с детьми.
Так, Фреймут поделилась с поклонниками фотографией со своей старшей дочерью Златой.
Тинейджеров называют некрасивыми. Но они – произведение искусства в процессе работы. Немного времени и автор ее завершит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуживчивости подростков. Разве можно судить незавершенный шедевр? – подписала фотографию с дочерью телеведущая.
Сейчас Злате 15 лет и она совсем не похожа на свою звездную маму. Девушка предпочитает другой стиль, занимается хип-хопом и пробует себя в дизайне одежды.
Комментаторы отметили, что Фреймут все же удалось "создать шедевр" и Злата выросла очень красивой девушкой.
- "Злата – очень красивая девушка"
- "Все бы еще такие некрасивые, как ваша дочь"
- "Дочь, красавица"
- "Как красиво сказано, Оля! Злата выглядит, как уже завершенный шедевр"
- "Только вы могли так красиво описать взросление"
Однако, нашли и те, кто раскритиковал внешность дочери телеведущей. Комментаторам не понравились брови Златы. По их мнению, они совсем не идут девушке и Фреймут, как мама, могла бы ей об это сказать.
- "Брови может и тренд, но это просто бред! Девочка красавица, а брови..."
- "Мама должна подсказать, что такие брови не красиво"
- "Все тут красиво, кроме бровей"
- "А что с бровями?"
Еще новости по теме: