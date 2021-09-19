Гарик Харламов перестал скрывать свою новую девушку. Она очень похожа на Асмус (фото)

Гарик Харламов вывел в свет свою новую девушку - Катерину Ковальчук / Фото: instagram.com/katerinakovalchyk
Гарик Харламов презентовал в Москве свой ресторан. На вечеринку в честь открытия заведения актер пришел со своей новой возлюбленной – 28-летней актрисой Екатериной Ковальчук.
Напомним, что после развода с Кристиной Асмус Гарик Харламов еще не появлялся на публике с другой женщиной. Артист скрывал свои отношения. Ему даже приписывали роман с артисткой Яной Кошкиной, но сплетни Харламов не комментировал.
Екатерина Ковальчук молодая российская актриса, которая снялась в сериалах "Крепостная", "Гусар" и "Беспринципные".
Что известно о разводе Харламова
Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись почти год назад. Судебное разбирательство между бывшими супругами длилось четыре месяца.
В Сети ходили разные слухи о причинах развода пары, Харламов же заявил, что ссоры между ним и Асмус не было, просто все шло к разводу и они с Кристиной оказались разными людьми, которых связывал только ребенок.
У "эксов" есть маленькая дочь, которую зовут Настя.
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