Гарік Харламов більше не приховує свою нову дівчину. Вона дуже схожа на Асмус (фото)

Гарік Харламов вивів у світ свою нову дівчину - Катерину Ковальчук / Фото: instagram.com/katerinakovalchyk
Гарік Харламов презентував в Москві свій ресторан. На вечірку на честь відкриття закладу актор прийшов зі своєю новою коханою – 28-річною акторкою Катериною Ковальчук.
Нагадаємо, що після розлучення з Христиною Асмус Гарік Харламов ще не з'являвся на публіці з іншою жінкою. Артист приховував свої стосунки. Йому навіть приписували роман із артисткою Яною Кошкіною, та плітки Харламов не коментував.
Катерина Ковальчук молода російська акторка, яка знялася в серіалах "Кріпостна", "Гусар" і "Безпринципні".
Що відомо про розлучення Харламова
Гарік Харламов і Христина Асмус офіційно розлучилися майже рік тому. Судовий розгляд між колишнім подружжям тривав чотири місяці.
У Мережі ходили різні чутки про причини розлучення пари, Харламов же заявив, що сварки між ним і Асмус не було, просто все йшло до розлучення і вони з Христиною виявилися різними людьми, яких пов'язувала тільки дитина.
У "ексів" є маленька дочка, яку звуть Настя.
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