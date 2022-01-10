Где еще снимался О Ён Су – тот самый дедушка из "Игры в кальмара"

Где еще снимался дедушка из "Игры в кальмара" / Фото: YouTube, Imdb.com

Одним из победителей 79-й церемонии награждения "Золотой глобус", которая минувшей ночью прошла в Лос-Анджелесе, стал исполнитель одной из главных ролей в сериале "Игра в кальмара".

О Ён Су теперь первый корейский актер, получивший эту статуэтку. Далее в материале рассказываем, где он еще снимался.

Реклама

Что известно об О Ён Су из "Игры в кальмара"

О Ён Су в сериале "Игра в кальмара" / Фото: Скриншот из видео

О Ён Су уже более шести десятилетий снимается в кино, с 1967 года работает в театре. Его кинодебют состоялся в 2002 году в комедии "Маленький монах".

Кадр из фильма "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" / Фото: Скриншот из видео

Реклама

Самой значимой он считает работу в артхаусной картине Ким Ки Дука "Весна, лето, осень, зима… и снова весна". И хотя этот фильм получил множество наград, из-за жанра народной популярности кино О Ён Су не принесло.

О Ён Су сыграл в сериале "Великая королева Сондок", популярной многосерийной драме "Бог войны". В 1965 и 1975 годах написал сценарии для двух южнокорейских фильмов.

После выхода "Игры в кальмара" Су поступает много предложений сняться в рекламе, но он почти все отклоняет. Вообще его жизнь изменилась, как рассказал актер в интервью, и ему тяжело быть знаменитым:

Реклама

Теперь все по-другому. Даже когда я просто иду в кафе, я всегда должен думать о том, как я выгляжу. Быть известным — это тяжело.

Ранее режиссер "Игры в кальмара" рассказал, когда выйдет продолжение сериала.