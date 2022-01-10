Де ще знімався О Йон Су – той самий дідусь із "Гри в кальмара"

Де ще знімався дідусь із "Гри в кальмара" / Фото: YouTube, Imdb.com

Одним з переможців 79-ї церемонії нагородження "Золотий глобус", яка минулої ночі відбулася у Лос-Анджелесі, став виконавець однієї з головних ролей у серіалі "Гра в кальмара".

О Йон Су тепер перший корейський актор, який отримав цю статуетку. Далі у матеріалі розповідаємо, де він ще знімався.

Реклама

Що відомо про О Йон Су з "Гри в кальмара"

О Ен Су у серіалі "Гра в кальмара" / Фото: Скриншот из видео

О Йон Су вже понад шість десятиліть знімається в кіно, з 1967 року працює у театрі. Його кінодебют відбувся у 2002 році в комедії "Маленький чернець".

Кадр з фільму "Весна, літо, осінь, зима... і знову весна" / Фото: Скриншот из видео

Реклама

Найвагомішою він вважає роботу в артхаусній картині Кім Кі Дука "Весна, літо, осінь, зима… і знову весна". І хоча цей фільм отримав численні нагороди, через жанр народну популярність кіно О Йон Су не принесло.

О Йон Су зіграв у серіалі "Велика королева Сондок", популярній багатосерійній драмі "Бог війни". У 1965 та 1975 роках написав сценарії для двох південнокорейських фільмів.

Після виходу "Гри в кальмара" до Су надходить багато пропозицій знятися в рекламі, але він майже все відхиляє. Взагалі, його життя змінилося, як розповів актор в інтерв'ю, і йому важко бути знаменитим:

Реклама

Тепер усе по-іншому. Навіть коли я просто йду в кафе, я завжди маю думати про свій вигляд. Бути відомим – це важко.

Раніше режисер "Гри в кальмара" розповів, коли вийде продовження серіалу.