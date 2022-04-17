Актер Тарас Цымбалюк разложил по полочкам правду, отвечая на частый вопрос людей, зараженных пропагандой РФ

Украинский актер не выбирал слов / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

С 24 февраля Россия бомбит мирные украинские города. Прикрываясь лицемерными лозунгами, РФ запустила свою машину убийств, а пропагандисты на ТВ продолжают вещать с каналов бред, засоряя головы и без того не слишком думающих людей. Все в курсе, как часто они используют вопрос: где ты был 8 лет, имея наглость что-то спрашивать у тех, кого они все последние 8 лет бомбят. Решил поставить рашистов на место в этом контексте украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" – Тарас Цымбалюк.

На своей странице в Instagram он озвучил правду и по полочкам для особо одаренных разложил, что на самом деле происходило в 2014 году.

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Я обходил многочисленные провокационные вопросы от россиян, но когда начали настойчиво писать жители Луганщины, например: "Тарас, мы смотрели ваши сериалы, вы сейчас очень активизировались, но как же можно было молчать, когда нас бомбили бандеры и нацисты 8 лет назад?". Думаю, каждый из нас за последние полтора месяца сотни раз читал подобное. Как это еще не упомянули "распятого мальчика". Во-первых, мы были в Украине. Вы, вероятно, забыли, что осталось от украинской армии после Яныка, когда подло и цинично путин ввел свои войска на восток Украины. Хотя, если формулируется, что в Украине есть "нацики" и "бандеровцы", не думаю, что вы вникали в реальный ход тех событий, скорее просто бездумно отдались соседской пропаганде и начали свободно плыть по течению ярко коричневого цвета.

Тарас Цымбалюк

Артист подчеркнул, что потеря каждого героя АТО была трагедией для всей Украины.

Почему вас никто не бомбил, пока туда Россия не завела свои войска? Ведь мы не й*бнутые — это ответ, чтобы вы долго не думали. И еще, как-то быстро у вас обнуляется память: вторжение России на Донбасс стало огромным ударом для всей Украины. Каждого убитого героя АТО в последний путь провожала вся страна. Началось очень мощное волонтерское движение: для нужд АТО все эти годы украинцы собирали огромные суммы. Благодаря новой власти армия с нуля сформировалась в очень приличную численность и боеспособность, чтобы защитить в первую очередь вас (конечно, не все, вижу, оценили) и всю Украину. Тогда все звезды шоу-бизнеса в нескольких километрах от передовой организовывали постоянные встречи. И в соцсетях, как на то пошло, "неслось" не меньше. Может, вы не хотели этого замечать?

Он также назвал возможную причину полномасштабной российской войны в Украине.

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Странная логика: люди, которые за Россию — настоящие патриоты собственной страны. Люди, которые за Украину — „бандеровцы" и „нацыки"? — 100% попадание в десятку от пропаганды. Стадо проглотило. И хоть погуглите, кто такой Степан Бандера, чтобы так не козырять этим неуместным и так дешево высосанным из пальца статусом. Единственное, очень жаль, что за эти 8 лет мы не обросли нужным количеством единства и сознания, и как следствие наступило 24 февраля.

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