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Новая серия креатива: актриса из "Скаженого весілля" обстебала Марченко, давшую пресс-конференцию

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 10:03
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Новый ролик Инны Приходько – то, что стоит увидеть каждому украинцу для поднятия боевого духа и улучшения настроения
Актриса записала новое удачное видео на злобу дня
Актриса записала новое удачное видео на злобу дня / Фото: скриншот

После смешнейшего выхода первого ролика Инны Приходько об Оксане Марченко ее буквально забросали комментариями с требованиям продолжения. Как говорится: просили – получите!

На странице в Facebook звезда "Скаженого весілля" опубликовала видео, где изобразила Марченко на пресс-конференции. Это ну оооочень смешно! Нет сомнений: у новой пародии на Марченко, которую недавно внесли в реестр госпредателей, будет много репостов!

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Также смотрите, как с годами менялась внешность Оксаны Марченко.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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