Гермиона хотела бросить съемки, а Поттер был влюблен в Лестрейндж: самое интересное из спецвыпуска Гарри Поттера

HBO выпустил фильм "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" / Фото: HBO

Спецвыпуск приурочен к 20-летию одной из самых любимых франшиз всех времен и народов. Украинцы могут посмотреть "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" в подписке Amediateka на стриминговом сервисе OLL.TV.

Далее в материале рассказываем, как прошла долгожданная встреча выпускников и учителей школы чародейства и волшебства. Спойлер: было много слез.

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Что показали в спецвыпуске "Гарри Поттера"

Как и в реюнионе "Друзей", актеры и создатели кинофраншизы вспоминали интересные истории со съемок, делились теплыми словами друг о друге и обнимались.

Создатели Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts постарались на славу, воссоздав декорации, как в оригинальных фильмах. Зрителей снова вернули на заколдованную платформу на "Кингс-Кросс", Эванна Линч, Эмма Уотсон и Бонни Райт проехались в "Хогвартс-экспрессе", в зале школы встретили Тома Фелтона, Гэри Олдмана и других звезд.

Эванна Линч, Эмма Уотсон и Бонни Райт / Фото: HBO

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В специальном эпизоде, посвященному "Гарри Поттеру" также приняли участие Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Хелена Бонэм Картер, Робби Колтрэйн, Альфред Энох, Имелда Стонтон, Мэттью Льюис, Иэн Харт, Джеймс Фелпс, Оливер Фелпс и Марк Уильямс.

Кадр из спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" / Фото: HBO

Дэниэл Рэдклифф в кабинете Дамблдора нашел режиссера Криса Коламбуса, который снял первые два фильма.

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Крис Коламбус и Дэниэл Рэдклифф / Фото: HBO

Напомним, что писательницу Джоан Роулинг на съемки не пригласили из-за ее скандальных высказываний в адрес трансгендеров. Но каст тепло отзывался о создательнице волшебного мира.

Самое интересное о съемках "Гарри Поттера"

Крис Коламбус рассказал, что команде сложнее всего было найти мальчика на роль Гарри Поттера. Маленького Рэдклиффа режиссер увидел в мини-сериале BBC "Дэвид Копперфилд" и понял, что он – идеальный Гарри.

Джейсон Айзекс вообще не собирался играть Люциуса Малфоя, потому что ему дали роль капитана Крюка в "Питере Пене" и еще одну роль злодея он не хотел. Оказывается, Айзекс хотел сыграть Златопуста Локонса!

Джейсон Айзекс не хотел играть Люциуса Малфоя / Фото: Warner Bros. Pictures

В зале Хогвартса висели сотни настоящих горящих свечей. По словам Рэдклиффа, однажды огонь прожег веревки, на которых держались свечи, и те начали падать.

Хелена Бонем Картер принесла адресованную ей несколько лет назад записку от Рэдклиффа, где то признавался актрисе в любви. Это было после съемок "Ордена Феникса".

Хелена Бонэм Картер и Дэниэл Рэдклифф / Фото: HBO

Рэйфа Файнса уговорила сыграть того, чье имя нельзя называть, сестра. Во время съемок Файнса боялся даже Джейсон Айзекс, а на грим актера уходило около трех часов.

После "Кубка огня" Эмма Уотсон хотела уйти из франшизы. Актриса объяснила это тем, что чувствовала себя одиноко среди коллег, вдобавок ей было некомфортно из-за обрушившейся на нее славы.

Эмма Уотсон и Том Фелтон / Фото: YouTube

Эмма Уотсон была влюблена в Тома Фелтона. Об этом актриса рассказала в спецэпизоде, хотя для фанатов франшизы это давно не новость. Несмотря на то, что романтических отношений у актеров не было, много лет их связывают теплые дружеские чувства. Однако ходили слухи, что Том тоже был влюблен в Эмму.

Между нами всегда была некая близость, — рассказал исполнитель роли Драко Малфоя.

Аллан Рикман, воплотивший на экране Северуса Снейпа, знал концовку "Гарри Поттера" и что будет с его персонажем. Но актер никогда не рассказывал об этом даже режиссеру Крису Коламбусу.

Ранее мы рассказывали, что произошло между Джоан Роулинг и трансгендерами.