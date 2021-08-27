"Головна тема" начнет новый сезон с показа сериала, посвященного 30-й годовщине Независимости

Елена Кот в программе «Головна тема. Перезавантаження» / Фото: пресс-служба

Уже в эту субботу, 28 августа, на канале "Украина" стартует новый сезон популярного общественно-резонансного проекта "Головна тема. Перезавантаження" с ведущей Еленой Кот.

В новых выпусках сезона продолжат поднимать важные темы, касающиеся жизни каждого украинца, – это здоровье, безопасность, деньги и отдых. Будут не просто освещать актуальные вопросы, а искать причины и давать прогнозы на будущее. Обратят внимание зрителей на наиболее обсуждаемые истории и тренды, которые сегодня бытуют.

Особенностью этого сезона "Головної теми" станут сериалы. Летом в программе уже вышла серия репортажей из Турции. Команда проекта сделала эксклюзивные материалы не только об отдыхе, его стоимости и условиях, но и о шопинге, заработке, и даже любви. Так зрители увидели не один сюжет с Мармариса, а четыре. В следующих выпусках покажут не менее впечатляющую серию репортажей "Климат-контроль" о резком изменении климата в Украине, финансовых расходах и заработке в связи с этим. Также команда готовит цикл историй о современных трендах в интернете – нестандартных блоггерах, аферах, к которым прибегают некоторые лидеры мнений, и больших деньгах, которые можно заработать в соцсетях.

Наши журналисты нашли много эксклюзива. Зрителей ждут: новые факты о скандальной олимпийской чемпионке Оксане Баюл, резонансная история "шоколадного" грабителя, который 10 лет ходил по украинским банкам и забирал миллиона гривен. Также в рамках этого сериала мы расскажем о громких скандалах и героических достижениях украинской полиции. А еще – вспомним о противоречивых трендах 2000-х годов, и для этого соберем вместе легендарный состав культовой группы "ВИА ГРА", – рассказала директор департамента специальных проектов телеканала "Украина" Евгения Федичкина.

Премьерный выпуск нового сезона начнется сериалом, посвященным 30-й годовщине независимости Украины. В рамках большого проекта "Україна, яку будуємо ми", выходящего на канале "Украина", в "Головній темі" в течение четырех недель будут вспоминать наиболее знаковых людей и наиболее выдающиеся события периода 1991-2021 годов.

Уже в эту субботу зрителей ждет горячий эксклюзив о скандальной фигуристке времен независимости – Оксане Баюл. Где и как сейчас живет украинская Золушка? И какой скандальный подарок неожиданно сделала ко Дню независимости? В новом выпуске расскажут, кто действительно подарил Украине первую олимпийскую медаль и поднял желто-голубой флаг. А также, откроют неизвестные ранее впечатляющие факты с Олимпиады 1994.

Кроме того, прямо в студии зрители смогут пройти тест на независимость от Елены Кот, который она проводила в центре Киева. А еще, увидят, кто и зачем поднял ведущую "Головної теми" на руки!

В новом выпуске покажут ошеломительные результаты громкого расследования: журналисты программы два месяца охотились на уличных просителей, которые обманывают людей, притворяясь больными или немощными. В проекте разоблачат не только схему, как и сколько нищие зарабатывают, но и кто они и на что тратят пожертвованные деньги!

В программе проведут уникальный эксперимент, чтобы выяснить, реально ли после 40 лет найти любовь благодаря современным мобильным приложениям. Герои сюжета Андрей и Ольга будут искать себе пару онлайн. Кому труднее знакомиться в интернете: мужчине или женщине? И какие неожиданности могут случиться во время реальных свиданий? Настоящая мелодрама – в новом выпуске "Головної теми".

Обещаю удивить зрителей! Эксперименты будут не только в сюжетах, но и в студии "Головної теми". В новом сезоне я буду перевоплощаться, и это будет очень неожиданно! Зрители меня увидят и в спортивном костюме, который я носила 20 лет назад, и с увеличенными губами, что стало шоком не только для меня. Для чего все эти провокационные изменения – не буду раскрывать тайны. Узнаете из выпусков "Головної теми" – прокомментировала автор и ведущая программы Елена Кот.

Смотрите новый сезон "Головна тема. Перезавантаження" с Еленой Кот на телеканале "Украина" каждую субботу в 20.00!

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