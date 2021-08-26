Горбунов о второй беременности Осадчей: Это случилось тогда, когда этого совсем не ждешь

Юрий Горбунов и Катя Осадчая узнали о второй беременности случайно / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий признался, что они с Екатериной планировали, что в будущем у них будет еще один ребенок. Но вторая беременность все равно стала сюрпризом для них обоих.

Мы вдвоем мечтали и планировали еще одного малыша. Хотя получилось, как обычно — тогда, когда этого совсем не ждешь. Мы поняли, что это оно, когда на новогодние праздники Катя вдруг говорит: "Что-то я сильно стала испытывать различные запахи: и то не нравится, и это. А здесь вообще кухней пахнет". Я: "Катюша, ты что?!". Она: "Точно! Я сама себя не узнаю". Вот так мы и узнали о том, что у нас будет пополнение, – поделился Горбунов з журналом "Теленеделя".

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Сын Екатерины и Юрия родился 19 августа. Ведущая подарила супругу ребенка в канун его дня рождения – через несколько дней, 24 августа, Горбунов отпраздновал 51-летие. Мальчик стал вторым общим ребенком супругов. У пары есть старший сын Иван, который родился в 2017 году. О второй беременности Осадчей стало известно в мае этого года.

Ранее мы сообщали, что беременная Осадчая с Горбуновым попали в ураган на самолете.

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