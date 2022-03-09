Город может спать спокойно: Даниэль Салем показал, с кем защищает Одессу

Даниэль Салем поделился фото с бойцами из теробороны / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем еще в начале войны вступил в ряды территориальной обороны города Одесса, в котором уже долгое время проживает со своей семьей.

Служение другим – это арендная плата, которую вы платите за вашу комнату здесь, на Земле. С гордостью служу тебе, моя Украина. За каждого из вас, ребята, будут стоять горой! За 12 дней мы стали семьей!, – поделился Салем фото с другими защитниками на своей странице в социальной сети.

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Подписчики ведущего канала "Украина" засыпали его словами благодарности: "Молимся за вас, наши защитники!", "Город может спать спокойно", "Ребята – вы лучшие в мире! Береги вас Господь! Возвращайтесь живыми домой".

Ранее Даниэль Салем рассказывал, что в Ливане, где он провел детство, часто попадал в экстремальные ситуации. Решение уйти в армию, поделился ведущий, помогло ему сохранить жизнь.