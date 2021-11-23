Горячая штучка: Мишель Андраде засветила ягодицы в кожаных штанах

Мишель Андраде показала смелый образ / Фото: instagram.com/mishvirmish

Певица, которой приписывали роман с коллегой по сцене Позитивом, решила подогреть интерес подписчиков своими смелыми фото в Instagram.

Так, Мишель опубликовала новые снимки в сексуальном образе. Андраде надела кожаные штаны с разрезом на ягодицах и короткий топ. Дополнили образ дерзкие стрелки и волосы собранные в косу.

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Мишель Андраде засветила ягодицы / Фото: instagram.com/mishvirmish

Таким образом певица напомнила поклонникам о премьере своей песни "Без сна", которая недавно вышла на музыкальных площадках. Послушать хит в лучшем звучании и посмотреть яркий клип легко с инновационным смартфоном.

Певица надела кожаные брюки и короткий топ / Фото: instagram.com/mishvirmish

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Дерзкие луки редко могут оставить подписчиков равнодушными. Так и фанаты Мишель остались в полном восторге от новых фото певицы и засыпали ее множеством лестных комментариев.

"Горячая штучка "

" "Красотка "

" "Сказать, что это будет слишком горячо – ничего не сказать"

" пожар просто!"

пожар просто!" "Воу Воу "

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