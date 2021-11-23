Гаряча штучка: Мішель Андраде засвітила сідниці у шкіряних штанах

Мішель Андраде показала сміливий образ / Фото: instagram.com/mishvirmish

Співачка, якій приписували роман із колегою по сцені Позитивом, вирішила підігріти інтерес підписників своїми сміливими фото в Instagram

Так, Мішель опублікувала нові знімки у сексуальному образі. Андраде одягла шкіряні штани з розрізом на сідницях та короткий топ. Доповнили образ зухвалі стрілки та волосся зібране в косу.

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Мішель Андраде засвітила сідниці / Фото: instagram.com/mishvirmish

Таким чином, співачка нагадала шанувальникам про прем'єру своєї пісні "Без сну", яка нещодавно вийшла на музичних майданчиках. Послухати хіт у кращому звучанні та подивитися яскравий кліп легко з інноваційним смартфоном.

Співачка одягла кожані брюки та короткий топ / Фото: instagram.com/mishvirmish

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Зухвалі луки рідко можуть залишити підписників байдужими. Так і фанати Мішель залишилися в захваті від нових фото співачки і засипали її безліччю приємних коментарів.

"Гаряча штучка "

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" "Сказати, що це буде надто гаряче – нічого не сказати"

" пожежа просто!

пожежа просто! "Воу Воу "

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