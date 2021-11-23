Гаряча штучка: Мішель Андраде засвітила сідниці у шкіряних штанах

Мішель Андраде показала сміливий образ / Фото: instagram.com/mishvirmish
Співачка, якій приписували роман із колегою по сцені Позитивом, вирішила підігріти інтерес підписників своїми сміливими фото в Instagram
Так, Мішель опублікувала нові знімки у сексуальному образі. Андраде одягла шкіряні штани з розрізом на сідницях та короткий топ. Доповнили образ зухвалі стрілки та волосся зібране в косу.
Таким чином, співачка нагадала шанувальникам про прем'єру своєї пісні "Без сну", яка нещодавно вийшла на музичних майданчиках. Послухати хіт у кращому звучанні та подивитися яскравий кліп легко з інноваційним смартфоном.
Зухвалі луки рідко можуть залишити підписників байдужими. Так і фанати Мішель залишилися в захваті від нових фото співачки і засипали її безліччю приємних коментарів.
- "Гаряча штучка
"
- "Красуня
"
- "Сказати, що це буде надто гаряче – нічого не сказати"
- "
пожежа просто!
- "Воу Воу
"
Читай також:
- Писали "здохни": Мішель Андраде поскаржилася на хейтерів
- "Зробила поворот 360": Michelle Andrade зацікавила фанатів екстримом у майбутньому кліпі
- Потап написав гімн для чемпіонату Європи у Києві , а виконала його Мішель Андраде
- Влаштували фотополювання зі смартфоном Xiaomi 11Т: як пройшов осінній інстаміт у парку "Беремицьке"