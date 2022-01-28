Громкие романы Моей прекрасной няни: как сложилась личная жизнь Анастасии Заворотнюк

Личная жизни Анастасии Заворотнюк / Фото: Instagram

Сейчас актриса всеми силами борется за жизнь. Вокруг болезни Заворотнюк ходит множество мифов и слухов, но не всем им стоит верить.

До болезни звезда российского кино покоряла своей красотой и талантом многих мужчин. Однако только четверым из тысяч удалось заполучить сердце Заворотнюк.

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Олаф Шварцкопф

Со своим первым мужем российским бизнесменом и бывшим военным летчиком Олафом Шварцкопфом Анастасия познакомилась на дне рождения Евгения Миронова в 1993 году.

Кавалер оказался на 12 лет старше Заворотнюк, но это не помешало им построить отношения. Бизнесмен очень элегантно ухаживал за молодой актрисой и регулярно дарил ей дорогостоящие подарки.

Скриншот – YouTube

В скором времени Анастасия и Олаф обручились и переехали жить на родину жениха в Германию. Однако, как говорят, отношения сильно испортились, когда бизнес Шварцкопфа прогорел. Но сам бизнесмен говорит, что причиной стала неудачная беременность актрисы – у нее случился выкидыш.

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Анастасия Заворотнюк с первым супругом / Фото: Facebook

Через год после свадьбы супруги развелись и Заворотнюк вернулась жить в Россию.

Дмитрий Стрюков

Сразу после своего возвращения на родину Заворотнюк начала отношения с владельцем московского автосалона Дмитрием Стрюковым. Как оказалось, Дмитрий и Анастасия познакомились еще тогда, когда актриса была в браке.

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В 1996 году пара сыграла свадьбу, а через некоторое время у них родилась дочь Анна. В том же году семейство переехало жить в США, там Дмитрий построил бизнес, связанный с недвижимостью.

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В 2000 году у Стрюкова и Заворотнюк родился второй ребенок – сын Майкл. А актриса стала жить на две страны – Россию и США.

Счастливый брак продлился 10 лет – в 2006 году супруги объявили о разводе. Расставание с бизнесменом было очень громким, ведь Заворотнюк заявила, что муж регулярно прибегал к домашнему насилию. По словам актрисы, Стрюкову не нравилось, что жена активно снимается в кино.

Майкл с сестрой Анной. / Фото: Instagram

Сергей Жигунов

Отношения с Сергеем Жигуновым сперва начались на экране. Всем известно, что роман между двумя актерами начался на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня".

Первое время Жигунов недолюбливал молодую актрису и даже пытался "убрать" ее из сериала. Но пока Заворотнюк и Жигунов изображали влюбленных по телевизору, между ними тоже проскочила искра.

Актеры Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Тысячи поклонников, глядя на счастливую няню Вику и продюсера Максима Шаталина, мечтали, чтобы такие же отношения сложились между актерами в реальной жизни.

Сперва так и произошло. Ради Заворотнюк актер бросил свою жену Веру Новикову, с которой воспитывал двоих детей.

Поговаривали, что пара готовится к свадьбе. Но этого так и не случилось, спустя 2 года отношений, в 2008 году Жигунов и Заворотнюк расстались со скандалом.

Анастасия Заворотнюк / Фото: YouTube

Актриса не раз говорила, что жалеет об этих отношениях и считает их большой ошибкой. После разрыва с Заворотнюк Жигунов вернулся к своей бывшей жене и тоже не лестно отзывается о романе с коллегой по ситкому.

Петр Чернышев

После расставания с Жигуновым актриса грустила не долго. Осенью 2008 года Анастасия вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева.

Пара познакомилась на съемках проекта "Ледниковый период", где Анастасия была ведущей. Супруги признаются, что это было любовь с первого взгляда, поэтому медлить с браком они не стали.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Первое время Заворотнюк и Чернышев никак не афишировали свои отношения. Церемония бракосочетания была тайной, а после супруги без огласки повенчались в Крыму.

В 2018 году Анастасия и Петр решились завести совместного ребенка. По словам инсайдеров, пара воспользовалась процедурой ЭКО. В 2019 году у актрисы и фигурист родилась совместная дочь Мила.

Анастасия Заворотнюк с мужем / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Летом того же года стало известно, что Анастасия тяжело больна. У актрисы обнаружили опухоль мозга.

Все это время супруг находится рядом с Анастасией и поддерживает ее. Чернышев отказывается давать какие-либо комментарии насчет состоянии жены, но по словам близких, он старается всячески поддерживать Анастасию.

Семья Анастасии Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Раньше мы рассказывали о сыне Анастасии Заворотнюк. Читайте в материале, как сейчас выглядит наследник актрисы и чем занимается.