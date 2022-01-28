Гучні романи Моєї прекрасної няні: як склалося особисте життя Анастасії Заворотнюк

Особисте життя Анастасії Заворотнюк / Фото: Instagram

Зараз акторка всіма силами виборює життя. Навколо хвороби Заворотнюк ходить безліч міфів та чуток, але не всім їм варто вірити.

До хвороби зірка російського кіно підкоряла своєю красою та талантом багатьох чоловіків. Проте лише чотирьом із тисяч вдалося роздобути серце Заворотнюк.

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Олаф Шварцкопф

Зі своїм першим чоловіком російським бізнесменом та колишнім військовим льотчиком Олафом Шварцкопфом Анастасія познайомилася на дні народження Євгена Миронова у 1993 році.

Кавалер виявився на 12 років старшим за Заворотнюк, але це не завадило їм побудувати стосунки. Бізнесмен дуже елегантно доглядав молоду актрису і регулярно дарував їй дорогі подарунки.

Скріншот – YouTube

Незабаром Анастасія та Олаф побралися та переїхали жити на батьківщину нареченого до Німеччини. Проте, як то кажуть, відносини сильно зіпсувалися, коли бізнес Шварцкопфа прогорів. Але сам бізнесмен каже, що причиною стала невдала вагітність актриси – у неї стався викидень.

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/ Фото: Facebook

Через рік після весілля подружжя розлучилося і Заворотнюк повернулася жити в Росію.

Дмитро Стрюков

Одразу після свого повернення на батьківщину Заворотнюк розпочала стосунки з власником московського автосалону Дмитром Стрюковим. Як виявилося, Дмитро та Анастасія познайомилися ще тоді, коли акторка була у шлюбі.

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В 1996 пара зіграла весілля, а через деякий час у них народилася дочка Ганна. У тому ж році сімейство переїхало жити до США, там Дмитро збудував бізнес, пов'язаний з нерухомістю.

Анастасія Заворотнюк і Дмитро Стрюков / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

У 2000 році у Стрюкова та Заворотнюка народилася друга дитина – син Майкл. А актриса стала жити на дві країни – Росію та США.

Щасливий шлюб тривав 10 років – у 2006 році подружжя оголосило про розлучення. Розлучення з бізнесменом було дуже гучним, адже Заворотнюк заявила, що чоловік регулярно вдавався до домашнього насильства. За словами актриси, Стрюкову не подобалося, що дружина активно знімається у кіно.

Майкл зі сестрою Анною. / Фото: Instagram

Сергій Жигунов

Відносини із Сергієм Жигуновим спочатку почалися на екрані. Всім відомо, що роман між двома акторами розпочався на знімальному майданчику серіалу "Моя чудова няня".

Спочатку Жигунов недолюблював молоду актрису і навіть намагався "прибрати" її з серіалу. Але поки Заворотнюк та Жигунов зображували закоханих по телевізору, між ними теж проскочила іскра.

Актори Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Тисячі шанувальників, дивлячись на щасливу няню Віку та продюсера Максима Шаталіна, мріяли, щоб такі самі стосунки склалися між акторами у реальному житті.

Спершу так і сталося. Заради Заворотнюка актор покинув свою дружину Віру Новикову, з якою виховував двох дітей.

Подейкували, що пара готується до весілля. Але цього так і не сталося, через 2 роки стосунків, у 2008 році Жигунов та Заворотнюк розлучилися зі скандалом.

Анастасія Заворотнюк / Фото: YouTube

Актриса не раз говорила, що шкодує про ці стосунки і вважає їх великою помилкою. Після розриву із Заворотнюком Жигунов повернувся до своєї колишньої дружини і теж не втішно відгукується про роман із колегою по ситкому.

Петро Чернишов

Після розлучення з Жигуновим акторка сумувала не довго. Восени 2008 року Анастасія вийшла заміж за фігуриста Петра Чернишова.

Пара познайомилася на зйомках проекту "Льодовиковий період", де Анастасія була ведучою. Подружжя зізнається, що це було кохання з першого погляду, тому зволікати з шлюбом вони не стали.

/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Спочатку Заворотнюк і Чернишев ніяк не афішували свої стосунки. Церемонія одруження була таємницею, а після подружжя без розголосу одружилися у Криму.

У 2018 році Анастасія та Петро зважилися завести спільну дитину. За словами інсайдерів, пара скористалася процедурою ЕКЗ. У 2019 році у актриси та фігурист народилася спільна донька Міла.

Анастасія Заворотнюк з чоловіком / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Влітку того ж року стало відомо, що Анастасія тяжко хвора. У актриси виявили пухлину мозку.

Весь цей час чоловік перебуває поряд з Анастасією та підтримує її. Чернишов відмовляється давати будь-які коментарі щодо стану дружини, але, за словами близьких, він намагається всіляко підтримувати Анастасію.

Родина Анастасії Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Раніше ми розповідали про сина Анастасію Заворотнюк. Читайте у матеріалі, як зараз виглядає спадкоємець акторки і чим займається.