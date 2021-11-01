Гросу призналась, как относится к мечтам Полянского о сыне

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" популярный актер признался, что собирается сделать предложение любимой и мечтает о сыне и собственном доме

Предложение конечно готовлю. На счет свадьбы – посмотрим, – сказал Роман Полянский.

Роман Полянский и Алина Гросу / Фото: starhit.ru

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Алину Гросу в своих интервью рассказывала, что мечтает о детях и счастливой семье. Журналисты "Зіркового шляху" узнали, как она относится к планам избранника.

Сына я очень хочу. Боюсь еще заводить. Это большая ответственность. Но на дом я согласна, – прокомментировала интервью Полянского певица.

Напомним, о новом романе Алины Гросу заговорили еще в начале этого года, когда певица начала постить фото с Романом Полянским. Исполнительница некоторое время не подтверждала, что у нее романтические отношения с актером, но в интервью говорила, что "и так все понятно". В мае этого года Алина Гросу подтвердила, что они с Романом Полянским пара.

Сейчас актер и певица живут вместе в Киеве. Роман уже успел Алину познакомить с дочкой от первого брака.

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