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Дома я обязательно готовлю для себя и Ромы: GROSU о совместном быте с Романом Полянским

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
5 августа, 14:40
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Звездный жюри талант-шоу "Співають всі!", премьера которого состоится 21 августа, призналась, как часто ее можно застать за домашними делами и каким образом они с возлюбленным делят бытовые обязанности
GROSU рассказала о совместном быте с Романом Полянским
GROSU рассказала о совместном быте с Романом Полянским / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На съемках шоу "Співають всі!" певица Алина Гросу, которая недавно поплавала с дельфинами в Одессе, рассказала, находит ли она место в своем графике для занятия кулинарией и чем балует близких:

Конечно, пытаюсь успеть все! И дома я обязательно готовлю для себя и Ромы. Это может быть все, что угодно: лазанья, пасты, солянки, борщи, зразы, киши.

Кроме того, артистка рассказала, что они с ее возлюбленным Романом Полянским домашние обязанности не разделяют, отдавая предпочтение совместной работа. Так и в профессиональном плане.

Певица и актриса GROSU
Певица и актриса GROSU / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Алина Гроссу похвалила работу Романа:

Рома переехал за мной в Украину и уже работает не только как актер, но и как режиссер. Он успел здесь отснять сериал, причем хороший, качественный, с шикарной командой.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как:

  • Италия,
  • Франция,
  • Австралия,
  • Нидерланды,
  • Бразилия,
  • Дания,
  • Польша и другие.

Украина стала 18 страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель нового проекта канала "Украина" получит денежный приз в размере полмиллиона гривен. Ведущим вокального шоу "Співають всі" стал Владимир Остапчук.

Алина Гросу рассказала о разводе, изменах бывшего и новой любви – смотрите видео:

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

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