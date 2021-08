Дома я обязательно готовлю для себя и Ромы: GROSU о совместном быте с Романом Полянским

Звездный жюри талант-шоу "Співають всі!", премьера которого состоится 21 августа, призналась, как часто ее можно застать за домашними делами и каким образом они с возлюбленным делят бытовые обязанности

GROSU рассказала о совместном быте с Романом Полянским / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На съемках шоу "Співають всі!" певица Алина Гросу, которая недавно поплавала с дельфинами в Одессе, рассказала, находит ли она место в своем графике для занятия кулинарией и чем балует близких:

Конечно, пытаюсь успеть все! И дома я обязательно готовлю для себя и Ромы. Это может быть все, что угодно: лазанья, пасты, солянки, борщи, зразы, киши.

Кроме того, артистка рассказала, что они с ее возлюбленным Романом Полянским домашние обязанности не разделяют, отдавая предпочтение совместной работа. Так и в профессиональном плане.

Певица и актриса GROSU / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Алина Гроссу похвалила работу Романа:

Рома переехал за мной в Украину и уже работает не только как актер, но и как режиссер. Он успел здесь отснять сериал, причем хороший, качественный, с шикарной командой.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как:

Италия,

Франция,

Австралия,

Нидерланды,

Бразилия,

Дания,

Польша и другие.

Украина стала 18 страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель нового проекта канала "Украина" получит денежный приз в размере полмиллиона гривен. Ведущим вокального шоу "Співають всі" стал Владимир Остапчук.

