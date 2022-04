Группа Metallica собирает 1 миллион долларов для украинцев

Metallica открыли сбор средств в поддержку Украины / Фото: instagram.com/metallica

Музыканты из группы Metallica открыли благотворительный фонд All Within My Hands Foundation в 2017 году. В официальном Instagram-профиле организации сообщается об открытии сбора средств для WCKitchen – проекта, который кормит беженцев в разных странах.

Мы начинаем наш месяц благотворительности! Присоединяйтесь к нашей кампании, чтобы до конца мая собрать 1 миллион долларов для инициативы WCKitchen, – говорится в посте.

Участники Metallica уже сделали первый взнос в размере 500 тысяч долларов. В течение следующих двух месяце в магазине группы будут появляться эксклюзивные товары, все средства с продажи которых также будут передаваться в World Central Kitchen.

Ранее сообщалось, что британская группа Queen собирает деньги для украинцев. В рамках благотворительной акции выложили в Сеть запись своего концерта в Харькове, который состоялся в 2008 году.

