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Легендарные Queen собирают деньги для украинцев: группа выложила запись концерта в Харькове

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20 марта, 13:37
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Весь мир объединился вокруг помощи Украине, которая сейчас терпит российское вторжение
Queen огласили сбор денег для украинцев
Queen огласили сбор денег для украинцев / Фото: https://www.1zoom.ru/

Мы не устаем говорить слова благодарности западным звездам, которые оказывают помощь Украине в этот нелегкий момент, когда нам приходится отражать удар российского агрессора. И сегодня появилась сенсационная новость: культовая группа Queen снова поддержала Украину и теперь собирает деньги для украинцев с помощью музыки.

Как стало известно, британские музыканты в рамках благотворительной акции выложили в Сеть запись своего концерта в Харькове, который состоялся в 2008 году.

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Queen
Queen / Фото: https://www.1zoom.ru/

Тогда на площади Свободы в Харькове, который сейчас находится под бомбежкой узурпаторов, собралось более 350 тыс. зрителей. Еще около 10 млн человек смотрели концерт по телевизору. Выступление состоялось по просьбе украинского фонда борьбы со СПИДом.

Теперь же группа вспоминает тот концерт как событие, которое невозможно забыть, и призывает всех поклонников и просто неравнодушных к нашей беде помочь украинцам финансово. Средства пойдут в Агентство ООН по делам беженцев. Там Украина сможет отправить гуманитарную помощь. В частности, трансляция направлена ​​на сбор средств для фонда Ukraine Relief.

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Концерт группы Queen в Харькове можно посмотреть далее в видео.

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Также напомним, ранее Oxxxymiron дал благотворительный концерт и собрал 30 тыс. долларов для украинских беженцев. С благотворительным концертом выступал и Armin van Buuren с другими мировыми звездами.

Больше о тех, кто поддержал Украину, сражающуюся с рашистами, вы можете прочесть далее.

Несмотря ни на что, мы верим в наших защитников и скорую победу над рашизмом. Все будет Украина!

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