Игорь Кондратюк отреагировал на перенос Евровидения-2023: нет гарантии безопасности

Игорь Кондратюк прокомментировал перенос Евровидения-2023 / Фото: Скриншот из видео

Украинские еврофанов опечалила новость о том, что несмотря на победу Украины на "Евровидении-2022", следующий песенный конкурс пройдет в другой стране.

Среди многих решение EBU перенести конкурс в Великобританию вызвал возмущение, но украинский продюсер Игорь Кондратюк уверен, что такой исход был вполне логичным.

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К сожалению, EBU приняла, скорее всего, единственно возможное логическое решение: перенести Евровидение в Великобританию. Почему логично? Ибо во время войны и ракетных обстрелов Россией всех регионов Украины нет гарантии безопасности как участникам, так и гостям конкурса. Даже если его провести в Ужгороде, – сказал Кондратюк в комментарии сайту "24 канал".

По словам продюсера, после победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" он был уверен, что Украина не получит шанса принять конкурс у себя.

При этом общественный вещатель "Суспільне" и Министр культуры и информационной политики, Александр ткаченко, остались очень недовольны заявлением EBU, и Кондратюк объяснил главную причину.

Недовольство Александра Ткаченко я понимаю, поскольку ЕBU, пожалуй, даже не посоветовалась с Украиной, а просто поставила нас перед фактом отменить Евровидения в Украине,- сказал продюсер.

Напомним, солистка Go_A прокомментировала скандал с баллами жюри на "Евровидении".