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Игра в кальмара, Дюна, Спенсер: список номинантов на премию Золотой глобус-2022

Анастасия Рогожинская
13 декабря, 18:26
В Калифорнии назвали номинантов 79 кинопремии. Кто же претендует на награду – читайте в материале

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус". / Фото: goldenglobes.com

Мы уже знаем номинантов музыкальной премии "Грэмми-2022" , где американский исполнитель Джон Батист обогнал всех по количеству номинаций. А уже сегодня стало известно, кого Голливудская ассоциация иностранной прессы номинировала на "Золотой глобус".

Киноленты "Власть пса" и "Белфаст" получили чуть ли не больше всего номинаций – у них на счету их по семь. Впрочем, не обделили вниманием и взрывные сериалы года – "Игра в кальмара" и "Наследники".

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Список номинантов "Золотого глобуса" уже разместили на официальном сайте премии.

Отметим, что в этом году Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) не требовала от студий и стрим-сервисов присылать для рассмотрения заявки (фильмы/сериалы), как это обычно происходило на "Золотом глобусе". В 2021 году рассматривались все ленты, выходившие в период с 1 января по 31 декабря.

"Золотой глобус": фильмы

Лучшая драма:

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  • "Белфаст"
  • "Власть пса"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард"
  • "CODA: Ребенок глухих родителей"

Лучший мюзикл/комедия:

  • "Вестсайдская история"
  • "Лакричная пицца"
  • "Не смотрите вверх"
  • "Сирано"
  • "Тик-тик, бум!"

Лучший режиссер:

  • Кеннет Брана – "Белфаст"
  • Дэнни Вильнев – "Дюна"
  • Мэгги Джилленхол – "Незнакомая дочь"
  • Джейн Кэмпион – "Власть пса"
  • Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"

Лучшая актриса – драма:

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  • Леди Гага – "Дом Gucci"
  • Николь Кидман – "Быть Рикардо"
  • Оливия Колман – "Незнакомая дочь"
  • Кристен Стюарт – "Спенсер"
  • Джессика Честейн – "Глаза Темми Фэй"

Лучший актер – драма:

  • Махершала Али – "Лебединая песня"
  • Хавьер Бардем – "Быть Рикардо"
  • Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета"
  • Бенедикт Камбербэтч – "Власть пса"
  • Уилл Смит – "Король Ричард"

Лучшая актриса – мюзикл/комедия:

  • Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история"
  • Марион Котияр – "Аннетт"
  • Дженнифер Лоуренс – "Не смотрите вверх"
  • Эмма Стоун – "Круэлла"
  • Алана Хаим – "Лакричная пицца"

Лучший актер – мюзикл/комедия:

  • Эндрю Гарфилд – "Тик-тик, бум!"
  • Леонардо ДиКаприо – "Не смотрите вверх"
  • Питер Динклейдж – "Сирано"
  • Энтони Рамос – "На высоте мечты"
  • Купер Хоффман – "Лакричная пицца"

Лучшая актриса второго плана:

  • Катрина Балф – "Белфаст"
  • Кирстен Данст – "Власть пса"
  • Ариана ДеБоз – "Вестсайдская история"
  • Рут Негга – "Идентичность"
  • Онжаню Эллис – "Король Ричард"

Лучший актер второго плана:

  • Бен Аффлек – "Нежный бар"
  • Джейми Дорнан – "Белфаст"
  • Трой Коцур – "CODA: Ребенок глухих родителей"
  • Коди Смит-Макфи – "Власть пса"
  • Киран Хайндс – "Белфаст"

Лучший сценарий:

  • Пол Томас Андерсон – "Лакричная пицца"
  • Кеннет Брана – "Белфаст"
  • Джейн Кэмпион – "Власть пса"
  • Адам МакКей – "Не смотрите вверх"
  • Аарон Соркин – "Быть Рикардо"

Лучший иностранный фильм:

  • "Герой" – Иран
  • "Купи номер 6" – Финляндия
  • "Параллельные матери" – Испания
  • "Рука бога" – Италия
  • "Сядь за руль моей машины" – Япония

Лучший анимационный фильм:

  • "Лука"
  • "Моя афганская семья"
  • "Побег"
  • "Райя и последний дракон"
  • "Энканто"

Лучший саундтрек:

  • Джонни Гринвуд – "Власть пса"
  • Александр Деспла – "Французский вестник"
  • Альберт Иглесиас – "Параллельные матери"
  • Джермейн Франко – "Энканто"
  • Ханс Циммер – "Дюна"

Лучшая песня:

  • Be Alive – "Король Ричард"
  • Dos Oruguitas – "Энканто"
  • Down to Joy – "Белфаст"
  • Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"
  • No Time to Die – "Не время умирать"

"Золотой глобус": сериалы

Лучший телесериал – драма:

  • "Игра в кальмара"
  • "Люпен"
  • "Наследники"
  • "Поза"
  • "Утреннее шоу"

Лучший телесериал – комедия/мюзикл:

  • "Великая"
  • "Псы резервации"
  • "Тед Лассо"
  • "Убийства в одном доме"
  • "Хитрости"

Лучший мини-сериал, антология или телефильм:

  • "Импичмент: Американская История преступлений"
  • "Ломка"
  • "Мэйр из Исттауна"
  • "Подземная железная дорога"
  • "Уборщица. История матери-одиночки".

79-я церемония премии "Золотой глобус" пройдет 9 января 2022 года. Напомним, что в прошлый раз в номинации "Лучший драматический сериал" победила историческая драма о правлении британской королевы Елизаветы II – "Корона".