Гра в кальмара, Дюна, Спенсер: список номінантів на премію Золотий глобус-2022

Оголошено номінантів на премію "Золотий Глобус". / Фото: Скріншот з YouTube

Ми вже знаємо номінантів музичної премії "Греммі-2022", де американський виконавець Джон Батіст обігнав усіх за кількістю номінацій. А вже сьогодні стало відомо, кого Голлівудська асоціація іноземної преси номінувала на "Золотий глобус".

Кінострічки "Влада пса" та "Белфаст" отримали чи не найбільше номінацій – у них на рахунку їх по сім. Втім, не обділили увагою і вибухові серіали року – "Гра в кальмара" та "Спадкоємці".

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Перелік номінантів "Золотого глобусу" вже розмістили на офіційному сайті премії.

Зазначимо, що цього року Голівудська асоціація іноземної преси (HFPA) не вимагала від студій та стрим-сервісів надсилати для розгляду заявки (фільми/серіали), як це відбувалося зазвичай на "Золотому глобусі". У 2021 році розглядалися всі стрічки, які виходили в період - з 1 січня до 31 грудня.

"Золотий глобус": фільми

Найкраща драма:

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"Белфаст"

"Влада пса"

"Дюна"

"Король Річард"

"CODA: Дитина глухих батьків"

Найкращий мюзикл/комедія:

"Вестсайдська історія"

"Лакрична піца"

"Не дивіться нагору"

"Сірано"

"Тік-тік , бум!"

Найкращий режисер:

Кеннет Брана – "Белфаст"

Дені Вільнєв – "Дюна"

Меггі Джилленхол – "Незнайома дочка"

Джейн Кемпіон – "Влада пса"

Стівен Спілберг – "Вестсайдська історія"

Найкраща акторка — драма:

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Леді Гага – "Дім Gucci "

Ніколь Кідман – "Бути Рікардо"

Олівія Колман – "Незнайома дочка"

Крістен Стюарт – "Спенсер"

Джессіка Честейн – "Очі Теммі Фей"

Найкращий актор – драма:

Махершала Алі – "Лебедина пісня"

Хав'єр Бардем – "Бути Рікардо"

Дензел Вашингтон – "Трагедія Макбета"

Бенедикт Камбербетч – "Влада пса"

Вілл Сміт – "Король Річард"

Найкраща акторка — мюзикл/комедія:

Рейчел Зеглер – "Вестсайдська історія"

Маріон Котійяр – "Аннетт"

Дженніфер Лоуренс – "Не дивіться нагору"

Емма Стоун – "Круелла"

Алана Хаїм – "Лакрична піца"

Найкращий актор — мюзикл/комедія:

Ендрю Гарфілд – "Тік-тік, бум!"

Леонардо ДіКапріо – "Не дивіться нагору"

Пітер Дінклейдж – "Сірано"

Ентоні Рамос – "На висоті мрії"

Купер Хоффман – "Лакрична піца"

Найкраща акторка другого плану:

Катріна Балф – "Белфаст"

Кірстен Данст – "Влада пса"

Аріана ДеБоз – "Вестсайдська історія"

Рут Негга – "Ідентичність"

Онжаню Елліс – "Король Річард"

Найкращий актор другого плану:

Бен Аффлек – "Ніжний бар"

Джеймі Дорнан – "Белфаст"

Трой Коцур – "CODA: Дитина глухих батьків"

Коді Сміт-Макфі – "Влада пса"

Кіран Хайндс – "Белфаст"

Найкращий сценарій:

Пол Томас Андерсон – "Лакрична піца"

Кеннет Брана – "Белфаст"

Джейн Кемпіон – "Влада пса"

Адам МакКей – "Не дивіться нагору"

Аарон Соркін – "Бути Рікардо"

Найкращий іноземний фільм:

"Герой" – Іран

"Купі номер 6" – Фінляндія

"Паралельні матері" – Іспанія

"Рука бога" – Італія

"Сядь за кермо моєї машини" – Японія

Найкращий анімаційний фільм:

"Лука"

"Моя афганська сім'я"

"Втеча"

"Райя та останній дракон"

"Енканто"

Найкращий саундтрек:

Джонні Грінвуд – "Влада пса"

Олександр Деспла – "Французький вісник"

Альберт Іглесіас – "Паралельні матері"

Джермейн Франко – "Енканто"

Ханс Циммер – "Дюна"

Краща пісня:

Be Alive – "Король Річард"

Dos Oruguitas – "Енканто"

Down to Joy – "Белфаст"

Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"

No Time to Die – "Не час помирати"

"Золотий глобус": серіали

Найкращий телесеріал – драма:

"Гра у кальмара"

"Люпен"

"Спадкоємці"

"Поза"

"Ранкове шоу"

Найкращий телесеріал – комедія/мюзикл:

"Велика"

"Пси резервації"

"Тед Лассо"

"Вбивства в одному будинку"

"Хитрості"

Найкращий міні-серіал, антологія або телефільм:

"Імпічмент: Американська Історія злочинів"

"Ломка"

"Мейр із Істтауна"

"Підземна залізниця"

"Прибиральниця. Історія матері-одиначки".

79 церемонія премії "Золотий глобус" пройде 9 січня 2022 року. Нагадаємо, що минулого разу у номінації "Найкращий драматичний серіал" перемогла історична драма про правління британської королеви Єлизавети II – "Корона".