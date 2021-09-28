Илон Маск – снова самый богатый в мире. Мы подобрали ему пять украинских невест (фото)

Выбираем украинскую невесту Илону Маску / Фото: Коллаж: Сегодня
После расставания с Граймс миллиардер Илон Маск стал завидным холостяком не просто США, но и всего мира. Мы решили пофантазировать и подобрали пять украинских знаменитых девушек, которые могли бы претендовать на то, чтобы стать невестой Илона.
В конце материала – проголосуйте, с кем из девушек, по вашему мнению, Илон смотрится лучшего всего?
Илон и Тина
Украинская поп-дива легко смогла бы завоевать сердце знаменитого миллиардера. Тина – воплощение женственности, красоты и таланта, поэтому сомневаемся, что Илон смог бы пройти мимо Кароль на каком-нибудь светском мероприятии.
Илон и Злата
И что, что Злата Огневич – участница "Холостячки"? А вдруг случится так, что певица будет выступать на каком-нибудь мероприятии, куда по важным делам приедет Илон? Маск увидит хрупкую и нежную Злату, и сразу же влюбится в нее. А это еще и окажется взаимным – вообще джекпот!
Илон и Анна
Олимпийская призерка Анна Ризатдинова – спортсменка, красавица и девушка на миллион! Завидная невеста Украины вполне могла бы стать супругой завидного жениха мира!
Илон и Леся
Леся Никитюк – одна из самых популярных телеведущих Украины. Ее длинным ногам и отличному чувству юмора можно только позавидовать. Илону точно никогда не будет скучно с Лесей. К тому же, о своем желании стать миссис Маск Леся сама написала в Instagram:
Илон развелся. Если что, я согласна, – в шутку прокомментировала ведущая.
Леся даже сделала коллаж с Илоном и опубликовала в соцсети:
Илон и Дарья
Еще одна спортсменка в нашем списке. 20-летняя Дарья Белодед недавно завоевала бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио. А еще, Дарью называют секс-символом украинского спорта.
А теперь, выбираем лучшую пару:
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