Илона Гвоздева о ссоре с MELOVIN и критике ЛГБТ: Хочешь всем нравиться – молчи и улыбайся

Илона Гвоздева объяснила свои слова в сторону ЛГБТ и прокомментировала конфликт с MELOVIN / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Уже неделю многие следят за конфликтной ситуацией, которая возникла между украинским исполнителем MELOVIN и хореографом Илоной Гвоздевой.

Поклонникам артиста не понравился тот факт, что Илона критиковала его выступления на "Танцях з зірками" и партнершу.

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На днях в Сети также внезапно стали обсуждать интервью Илоны Гвоздевой Наталье Влащенко, которое хореограф дала два месяца назад. Там она высказала свою позицию касательно ЛГБТ-сообщества, а именно – о геях. Из-за этого на Гвоздеву полилась волна хейта в соцсетях, учитывая тот факт, что и MELVOIN относит себя к ЛГБТ-сообществу – артисту нравятся и парни, и девушки.

В комментарии "Сегодня" Илона объяснила свою позицию и прокомментировала конфликт с MELOVIN.

Честность сейчас не в моде. Хочешь всем нравиться – молчи и улыбайся. Я не вижу дальше смысла что-либо комментировать в отношении этой пары. Я все сказала на паркете в нашем танце. Судя по всему, кроме скандалов и выяснений, этой паре на проекте "Танцы со звездами" нечем больше заниматься и самовыражаться, – рассказала нам Илона.

Илона Гвоздева высказалась о критике в свой адрес / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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По словам хореографа, проект – это непростой период в жизни каждой пары. Ведь совсем не просто каждую неделю изучать новый танец и бороться за участие – все это, без сомнений, сказывается на эмоциональном состоянии артистов.

Но нужно иметь внутренний стержень и опыт, чтоб уметь избежать конфликта со своей звездой и настроить на победу. Это очень сложно, очень, – говорит Гвоздева.

Об ЛГБТ

Первой высказывание Илону по поводу ЛГБТ заметила травести-дива Монро, которая назвала Илону "гомофобкой" и "изменила свое отношение к хореографу". Все из-за интервью двухмесячной давности, которое Илона дала Наталье Влащенко.

Мы поинтересовались у Илоны, почему, по ее мнению, этот фрагмент инетрвью стали обсуждать только сейчас.

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Потому как это еще один способ продлить участие MELOVIN (в "Танцях з зірками – Ред.), новый виток!, – объяснила нам хореограф.

По словам Илоны, в ее окружении есть мужчины-геи и она нормально к ним относится.

Я, конечно же, не психолог, диагнозы не ставлю, не имею на это никакого права, но имею право выразить сугубо свое личное мнение и отношение, поделиться своими убеждениями. Да, я общаюсь и работаю с людьми нетрадиционной ориентации, и в большинстве своем они замечательные люди, профессионалы в своей среде, умные и воспитанные. Это их право и их выбор, кем именно они хотят сегодня быть и как хотят жить, – объяснила нам Илона.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Но хореограф остается при своем мнении – для нее непривычно видеть мужчину геем. Гвоздева уверена, что на ориентацию могут повлиять жизненные обстоятельства и внешние факторы. От своих слов Илона отказываться не собирается, ведь уверена – свое мнение могут выражаться все, каким бы оно ни было.

Почему они имеют право открыто заявлять о своих правах, о своем статусе, о своих жизненных принципах и утверждениях, а я не могу выразить свои опасения и эмоции?! Да, я действительно боюсь за своих детей, за их будущее. Дай бог найти правильные слова, чтоб суметь объяснить им, что это нормально, когда ты родился одним человеком, а стал другим, – резюмировала Гвоздева.

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