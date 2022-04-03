Илона Гвоздева призналась, чем ее растрогала итальянская семья, в которой она живет

Илона Гвоздева рассказала о жизни в итальянской семье / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева вместе со своей семье уже 16 дней находится в Италии, где она сразу по приезду начала искать работу. Хореографа и ее детей и маму приютила итальянская семья. У себя в Instagram Илона показала фото из Италии и рассказала, как теперь начинается ее день.

Каждое утро начинается теперь с: звонка мужу и отцу, просмотра новостей, а вдруг мы победили и можно ехать домой, Доминик все время зовет папу и у меня сразу слезы на глазах от печали и боли, Рия просматривает фото до войны и грустно смотрит на меня

/ Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Реклама

В то же время хореограф не устают благодарить итальянскую семью за гостеприимство.

Итальянская семья, в которой живет Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Я не перестаю благодарить Бога и нашу итальянскую семью, которая приютила нас и опекает каждый день заботой, любовью и делает все возможное, чтобы мы улыбались. Недавно они закупили для нас продукты, чтобы мы смогли приготовить еду, которая напоминала бы нам о нашей стране. Это был борщ, вареники с картофелем и крабовый салат. Было приятно до слез чувствовать их заботу.

Илона Гвоздева с мамой и сыном / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Реклама

Илона Гвоздева не устает благодарить итальянскую семья за поддержку / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, до войны Илона Гвоздева с мужем и детьми жили в частном доме под Киевом. В начале марта оккупанты разбомбили ее дом. Гвоздева вместе с детьми и мамой вынуждена была бежать в Винницкую область, а затем в Закарпатье. Чуть позже хореограф решила, что безопаснее сейчас уехать в другую страну.

Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.