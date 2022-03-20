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Все отстроим, но никогда не простим: звезды, чьи дома пострадали от действий российских оккупантов

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20 марта, 14:20
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Эти украинские звезды также пострадали от российской военной машины
Эти украинские звезды также пострадали от российской военной машины / Фото: открытые источники

Уже 25-й день идет российское вторжение. Это нечеловеческая, имперская амбиция Путина, из-за которой сейчас страдают миллионы украинцев. Многие лишились жизни, кто-то вынужден спасать детей, покидая опасные зоны, кому-то российская военная машина уничтожила дом. В этом материале мы расскажем об украинских знаменитостях, чьи дома пострадали из-за войны.

Евгений Синельников

Режиссер и продюсер "Орла и решки" в последние недели часто появлялся в сводках новостей, но по весьма сокрушительному поводу. Сначала сообщалось, что он вместе с сыном и родственниками оказался в заложниках в Буче. К счастью, им удалось, рискуя жизнями, вырваться из заточения. Он признавался, что оккупанты, ворвавшиеся к нему в дом, узнали его и даже попросили автограф. Возможно, из-за этого Евгений Синельников и его семья остался жив – об этом он рассказывал в интервью "Слава+".

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Евгений также говорил, что его дом пострадал, так как он своими глазами видел, как самолет пускал ракеты в его жилище.

В интервью Синельников рассказал о пережитых ужасах
В интервью Синельников рассказал о пережитых ужасах / Фото: скриншот

Игорь Кондратюк

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, которые сейчас в рядах теробороны, также стал одним из тех, кто пострадал от военных действий, да еще и в свой день рождения. Известно, что в доме выбило окна и повредился фасад.

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Соседи позвонили, потому что они это увидели. Прилетело также и в лес, близ нас. Сначала они потушили пожар в лесу, а потом сообщили мне, что у нас с домом проблемы. Я изложил пост как иллюстрацию того, что рашисты обстреливают не военные базы, не аэродромы, и они не воюют с украинской армией,

– заявил Игорь в эфире общенационального телемарафона.

дом Игоря Кондратюка / скриншот Facebook

Илона Гвоздева

Популярная украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева ранее рассказала, что в ее дом попал снаряд. На своей странице в инстаграм она публиковала непростой пост и выложила несколько сториз.

Это был наш дом! Что же вы творите, ублюдки? Это мирный район, никаких стратегических объектов, просто с*ка, мирный поселок с живыми гражданскими людьми! Путин будет гореть в аду со всем русским народом. Кстати, крымчане, привет. Надеюсь, теперь вы не будете рассказывать мне, что Украина напала сама на себя и раз*бывает свои же дома. Эта война очень скоро отразится на ваших жизнях — ваших детей и мужей заберут воевать в Украине, вы потеряете работы и на новые устроиться не сможете, вы не сможете купить привычную технику (Iphone уже стоит 5000 долларов), вещи, не сможете путешествовать, закроют Youtube, Instagram, вы просто перестанете нормально жить. Хватит молчать! Выходите и боритесь за свои жизни и будущее своих детей. Выходите на митинги, пока не ввели военное положение в вашей стране! Мы живы, дом отстроим и медленно, но уверенно закатаем в новый фундамент всех, кто пришел на нашу землю! Слава Украине! Героям Слава! Слава ВСУ!

скриншот из инстаграм Илоны Гвоздевой

Юрий Фалеса

Украинский продюсер, работавший с Ани Лорак и Машей Гойей, 16 марта рассказал, что в его дом в Подольском районе в Киеве попали российские снаряды, из-за чего случился пожар. Теперь Юрию Фалесе придется отстраивать недвижимость.

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дом Юрия Фалесы / скриншот Facebook

Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем восстанавливаться заново!

– написал Юрий Фалеса в Facebook.

Несмотря на все горести и ужасы, которые принесла российская война, мы продолжаем верить в наших защитников и в скорую победу. Дома и дороги будут отстроены, но мы никогда не забудем и не простим рашистам их преступления!

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1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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