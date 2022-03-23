Именную звезду Ани Лорак убрали с Аллеи звезд в родных Черновцах

Именную звезду Ани Лорак убрали в Черновцах / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак долгое время пытается маневрировать между двумя странами – Украиной и Россией. Но сейчас ее замалчивание войны в Украине не на штуку разозлило украинцев. Певица, которая так и не смогла назвать войну "войной", а Путина – агрессором, рискует пойти вслед за русским кораблем.

В Черновцах, где Ани Лорак провела детство, уже приняли решение убрать именную звезду исполнительницы с Аллеи звезд на Театральной площади, пишет местное издание CvNews.

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Городские власти посчитали, что город не могут представлять люди, которые стали на сторону страны-агрессора и поддержали войну в родной Украине.

Фото – Facebook

Следом за Ани Лорак демонтировали и именной знак оперного певца Василия Герелло, который выступил на "антинацистском" концерте Путина в Лужниках.

Украину пытается уничтожить российский агрессор, а ты воспеваешь его "победы" – это не просто ошибка. Такую измену не забудут! Не простят! – заявили в Черновицкой мэрии.

Напомним, что в Украине намеренны лишить Ани Лорак и Василия Герелло всех званий и почетных наград. В "черный список" также попали и другие артисты, такие как Светлана Лобода, Николай Басков и Филипп Киркоров.

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