Иво Бобул впервые признался, что перенес операцию

Иво Бобул рассказал об операции / Фото: facebook.com/ivo.bobul.94, facebook.com/dmytro.vaha
Эксперт музыкального шоу "Співають всі!" телеканала "Украина", певец Иво Бобул, который ранее возмутился украинской эстрадой, первые признался, что перенес хирургическую операцию. Постоянное пребывание дома из-за жесткого карантина плохо повлияло на сосуды Иво – у артиста появились тромбы.
Об этом певец рассказал изданию "Факты". Он отметил, что в то время чувствовал себя угнетенно.
В первый карантин мы все сидели дома, из-за чего я заработал себе тромбы и пришлось делать операцию. Дома ничем и не занимался. Были очень депрессивные настроения, потому что когда в новостях показывают один негатив, где тебе взять позитив? Проводил время с сыном, но я за него тоже переживал, за родных, жену. В магазин с нашей семьи ходил только я, – поделился Иво Бобул.
Иво Бобул на съемках шоу "Співають всі" / Фото: facebook.com/ivo.bobul.94
Сейчас Иво Бобул уже вернулся к работе и вошел в состав ста экспертов нового шоу "Співають всі!".
Смотрите большое интервью Иво Бобула о его творчестве, карьере и дружбе с Кучмой:
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