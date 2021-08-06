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Что на самом деле у Эдиты Пьехи со здоровьем и почему она не появляется на публике – признание внука

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
6 августа, 16:03
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Стас Пьеха в одном из интервью впервые за долгое время прокомментировал слухи о своей знаменитой бабушке Эдите Пьехе
Стас Пьеха развеял популярные слухи о своей бабушке
Стас Пьеха развеял популярные слухи о своей бабушке / Фото: instagram.com/wolfieha

Эдита Пьеха сейчас редко появляется на публике и не выступает на сцене. В Сети иногда можно увидеть слухи о проблемах со здоровьем певицы, но семья предпочитает эту тему не обсуждать. Внук певицы Стас Пьеха в новом своем интервью рассказал о здоровье бабушке и объяснил, почему Эдита Пьеха не выходит на сцену.

Прежде всего Стас Пьеха опроверг слухи, что Эдита Пьеха ведет затворнический образ жизни. Певица общается с близкими друзьями и родными.

Внук певицы рассказал, что бабушка живет в своем доме под Санкт-Петербургом. Стас сейчас реже стал навещать певицу из-за пандемии.

Стас Пьеха рассказал о здоровье бабушки
Стас Пьеха рассказал о здоровье бабушки / Фото: instagram.com/wolfieha

Он отметил, сейчас Эдита Пьеха не так активна, но это связано и с тем, что несколько лет назад из-за травм, полученных на прогулке с собакой, певица перенесла операцию на коленях.

У нее есть проблемы с ногами, она плохо ходит, – рассказал Стас Пьеха.

Он отметил, что после операции на коленях певица не совсем смогла восстановиться и "расходить" ноги.

Выступать на концертах Эдита Пьеха не планирует, но объявлять об уходе со сцене артистка не собирается. Такие заявления Стас Пьеха назвал маркетинговым ходом.

Эдита Пьеха не планирует выступать
Эдита Пьеха не планирует выступать / Фото: Instagram

Она, как любой человек в свои 83 года, имеет свои проблемы, но имеет и какие-то счастливые моменты в жизни. Работы все меньше и меньше, понятно. Она сейчас не выступает и не очень сильно хочет. И имеет право, — сказал внук.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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