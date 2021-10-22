Известний голливудский актер застрелил украинку на съемках фильма

Алек Болдуин Фото: Getty

Несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен. Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами​​​. Об этом пишет CNN.

В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу и сейчас находится в критическом состоянии, оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Хатчинс в критическом состоянии была доставлена в больницу, где она позднее скончалась от полученных ранений.

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Алек Болдуин / Фото: Getty Images

Сообщается, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений. Съемки фильма приостановлены.

Что известно о Галине Хатчинс

Как пишет журналист Валентин Богданов у себя в Telgram-канале, Галина Хатчинс родом из Украины. Она родилась в семье военного, когда он служил за Полярным кругом. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Ранее работала журналистом-расследователем британских документальных фильмов в Европе.

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