Известный белорусский комик сбежал из России в Украину из-за преследований КГБ Беларуси

Слава Комиссаренко заявил, что КГБ Беларуси хочет похитить его. / Фото: Скриншот из YouTube
Известный комик Слава Комиссаренко заявил, что белорусский КГБ объявил его в розыск. И все якобы из-за политических взглядов и острых шуток о самопровозглашенном президенте Александре Лукашенко.
В Instagram юморист сообщил, что сотрудники белорусского КГБ лично звонили и писали ему с угрозами. Сейчас артист находится в Украине.
Такой истории стендап-комик поделился на днях во время выступления в столице Украины. Впоследствии он опубликовал это на своем YouTube-канале, назвав ролик "Меня ищет КГБ".
В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси – приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один, – в шутку сказал Слава.
Кстати, Комиссаренко уже долгое время живет и работает в России, а в разгар протестов в Беларуси он перевез своих родителей в Москву, где купил для них квартиру. Как объяснял артист, все это ради того, чтобы обезопасить семью от преследований на родине.
Будучи в России, Комиссаренко часто шутил о Лукашенко, а его монологи о самопровозглашенном президенте, которого он называет "чик-чириком", стали вирусными в Сети.
В то же время, Слава считал, что в РФ он полностью в безопасности. Но перед Новым годом комик получил шокирующее известие от активистов из Минска. После чего юморист уехал в Киев.
Мне написал человек, который связан с белорусскими протестами. Он написал мне сообщение: "Привет, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников о том, что вас собираются похитить в Москве и вывезти машиной в Беларусь. Будьте осторожны, – вспомнил Комиссаренко.
Также стендап-комик отметил, что его часто спрашивают, верит ли он в то, что его могут похитить КГБ Беларуси. В ответ Комиссаренко вспоминал, как Лукашенко экстренно посадил самолет, где находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, чтобы задержать его. Так что звезда стендапа считает свое похищение вполне возможным.
Добавим, завтра, 15 января, у Славы Комиссаренко запланирован концерт в Киеве. А вот вернется ли он в Россию после гастролей в Украине – неизвестно.
Более того, в январе 2021 года юморист рассказывал, что после критики Лукашенко все его выступления в Беларуси резко запретили и отменили его гастрольное удостоверение.
Напомним, ранее украинском блогеру Лили Багировой запретили въезд на территорию России и Беларуси до 2026 года и все из-за видео о протестах.