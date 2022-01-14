Відомий білоруський комік втік із Росії в Україну через переслідування КДБ Білорусі

Слава Комісаренко заявив, що КДБ Білорусі хоче викрасти його. / Фото: Скріншот з YouTube

Відомий комік Слава Комісаренко заявив, що білоруське КДБ оголосило його в розшук. І все нібито через політичні погляди та гострі жарти про самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

В Instagram гуморист повідомив, що співробітники білоруського КДБ особисто дзвонили та писали йому з погрозами. Наразі артист перебуває в Україні.

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Такою історію стендап-комік поділився днями під час виступу в столиці України. Згодом він опублікував це на своєму YouTube-каналі, назвавши ролик "Мене шукає КДБ".

Скріншот YouTube

У звичайних країнах спецслужби ловлять терористів, а в Білорусі – приколістів. Тому що в Білорусі приколіст має бути один, – жартома сказав Слава.

До речі, Комісаренко вже тривалий час живе та працює в Росії, а у розпал протестів у Білорусі він перевіз своїх батьків до Москви, де придбав для них квартиру. Як пояснював артист, все це заради того, аби убезпечити сім'ю від переслідувань на батьківщині.

Будучи в Росії, Комісаренко часто жартував про Лукашенка, а його монологи про самопроголошеного президента, якого він називає "чик-чириком", стали вірусними у Мережі.

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Водночас Слава вважав, що в РФ він повністю в безпеці. Та перед Новим роком він отримав шокуючу звістку від активістів із Мінська. Після чого гуморист поїхав до Києва.

Мені написала людина, яка пов'язана з білоруськими протестами. Він написав мені повідомлення: "Вітаю, Славо. На жаль, є інформація з достовірних джерел про те, що вас збираються викрасти у Москві та вивезти машиною до Білорусі. Будьте обережним, ― пригадав Комісаренко.

Також стендап-комік зазначив, що його часто питають, чи вірить він у те, що його справді можуть викрасти КДБ Білорусі. У відповідь Комісаренко згадував, як Лукашенко екстрено посадив літак, де перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич, аби затримати його. Тож зірка стендапу вважає своє викрадення цілком можливим.

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Додамо, завтра, 15 січня у Слави Комісаренка запланований концерт у Києві. А от чи повернеться він до Росії після гастролей в Україні – невідомо.

Ба більше, у січні 2021 року гуморист розповідав, що після критики Лукашенка усі його виступи в Білорусі різко заборонили та скасували його гастрольне посвідчення.

Нагадаємо, раніше українській блогерші Лілі Багіровій заборонили в’їзд на територію Росії та Білорусі до 2026 року і все через відео про протести.