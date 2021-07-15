Известный продюсер опроверг, что покойный супруг Пугачевой сделал ее звездой

Андрей Разин заступился за Аллу Пугачеву / Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/, instagram.com/allapugacheva_prima

13 июля умер второй супруг Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович. Пара была вместе в 1977-1981 годах. Режиссер считал, что своим успехом артистка обязана ему и не раз об этом заявлял в своих интервью. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин несмотря на конфликты с Пугачевой решил заступиться за певицу.

Он называл себя чуть ли не величайшим продюсером, заявлял, что "сделал" Пугачёву как певицу и благодаря ему она стала звездой. Ерунда! Её никто не мог "сделать", кроме неё самой, потому что Алла — сильная, самодостаточная личность. Это Стефанович всю жизнь использовал её имя, – сказал Разин изданию News.Ru.

Почему Пугачева и Стефанович не ладили после развода / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

По мнению продюсера, Стефановичу не нужно было ходить по разным ток-шоу и рассказывать о личной жизни певицы. Но предавал Пугачеву не только режиссер.

В моем понимании в жизни Пугачевой была два предателя — Александр Стефанович и актер по имени Сергей, чью фамилию я даже не хочу произносить вслух, – заявил Разин.

Алла Пугачева и Сергей Челобанов жил в гражданском браке несколько лет / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima, Скриншот из YouTube

Продюсер "Ласкового мая" намекнул на Сергея Челобанова. С ним Алла Пугачева несколько лет жила в гражданском браке. Спустя много лет Челобанов появился в эфире одного из российских ток-шоу и рассказал об отношениях с певицей.

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