Покійний чоловік Пугачової зрадив співачку – зізнання відомого продюсера

Андрій Разін заступився за Аллу Пугачову / Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/, instagram.com/allapugacheva_prima

13 липня помер другий чоловік Алли Пугачової режисер Олександр Стефанович. Пара була разом в 1977-1981 роках. Режисер вважав, що своїм успіхом артистка зобов'язана йому і не раз про це заявляв у своїх інтерв'ю. Продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін, попри конфлікти з Пугачовою, вирішив заступитися за співачку.

Він називав себе мало не найбільшим продюсером, заявляв, що "зробив" Пугачову як співачку і завдяки йому вона стала зіркою. Дурниця! Її ніхто не міг "зробити", крім неї самої, бо Алла – сильна, самодостатня особистість. Це Стефанович все життя використовував її ім'я, – сказав Разін виданню News.Ru.

Чому Пугачова і Стефанович не ладили після розлучення / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

На думку продюсера, Стефановичу не потрібно було ходити по різних ток-шоу і розповідати про особисте життя співачки. Але зраджував Пугачову не тільки режисер.

У моєму розумінні в житті Пугачової були два зрадники – Олександр Стефанович та актор на ім'я Сергій, чиє прізвище я навіть не хочу вимовляти вголос, – заявив Разін.

Алла Пугачова і Сергій Челобанов жили в цивільному шлюбі кілька років / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima, Скріншот з YouTube

Продюсер "Ласкового мая" натякнув на Сергія Челобанова. З ним Алла Пугачова кілька років жила у цивільному шлюбі. Через багато років Челобанов з'явився в ефірі одного з російських ток-шоу і розповів про стосунки зі співачкою.

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