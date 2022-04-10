Jerry Heil вдохновилась стендапом Сердючки и посвятила трек Зеленскому, Киму и Арестовичу

Новый трек от Jerry Heil надо услышать каждому! / Фото: instagram.com/thejerryheil
В это непростое для всей страны время рождается необычайный креатив, который является для всех и каждого порцией позитива и боевого духа. Встречайте новинку от Jerry Heil!
Презентуя новый трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ), Jerry Heil отметила следующее:
Трек с названием ''Jerry Heil feat. ВЕРКА СЕРДЮЧКА всегда был моей мечтой, но и подумать не могла, что сделаю это во время войны! Видео "ГЕТЬ З УКРАЇНИ, МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ'' матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу СОВРЕМЕННЫМ КОЗАКАМ: ЗЕЛЕНСКОМУ, КИМУ И АРЕСТОВИЧУ и, конечно же, НАРОДУ УКРАИНЫ. Поэтому, КТО НЕ ШЕЙРИТ – ТОЙ МОСКАЛЬ!
Текст песни (ремейк украинской народной ОЙ НА ГОРІ ТА Й ЖЕНЦІ ЖНУТЬ)
Ой на гооорі москаля ждуть
Ой на гооорі москаля ждуть
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть
ЗСУ йдуть
Попереду пан Зеленський,
Попереду пан Зеленський.
Хай москаль хоч трісне —
Не покине крііііісло
Президентське
Пан Зеленський
Посередині Кім Віталій:
Стрес тримаає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій
Геніталій
А позаду Арестович,
А позаду Арестович
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич
Наче здобич
В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця,
Наче цигани танки!
Задерди планку,
Сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість,
Як дрони банки!
В общем, это надо услышать!
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