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"Розстріляна весна": Ирина Федишин выпустила душераздирающую песню о жертвах российских палачей в Буче

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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9 апреля, 19:51
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Новая песня артистки – боль, которую сейчас переживает каждый украинец. Ее надо услышать каждому!
Ирина Федишин выпустила песню, которая цепляет за самую душу
Ирина Федишин выпустила песню, которая цепляет за самую душу / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Больше 40 дней в Украине идет война, которую развязала Россия против нашего народа. Зверства, которые они творят на нашей земле, в голове не укладываются. Весь цивилизованный мир до сих пор не может отойти от шока, который все увидели в Буче и других украинских городах, где свирепствовала российская армия. Вся боль и ужас увиденного воплотился в душераздирающую песню "Розстріляна весна" Ирины Федишин.

Сегодня Ирина Федишин, ранее раскритиковавшая Ани Лорак, выпустила песню, которая, по ее словам, была написала при божественном вмешательстве. В Instagram артистка рассказала историю его создания:

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Ирина Федишин

Такого никогда еще не было в моей деятельности. Я как никогда чувствовала Божье присутствие в созданной этой песне. На следующий день после увиденного в Буче, Ирпене, Гостемеле, мы проснулись утром и Виталик позвонил по телефону отцу Половку спросить, нет ли сейчас у него стихов о событиях в Украине? В ответ услышал "да, я сегодня написал стихотворение о Буче". Я была поражена этим стихом и так тонко подобранными словами. Подошла к фортепиано и сразу начала ее петь, как будто я уже знала эту мелодию на память. В этот же день я скинула написанную песню на студию и на следующий день уже была демо-версия. Я сразу начала записывать вокал, до поздней ночи работая на студии. А еще на следующий день мне уже скинули готовый трек. Дальше я побежала на студию, чтобы снять небольшой видеоряд. Съемку запланировали на девять часов утра, а с вечера я подумала, что одеть? Открыла шкаф и увидела платье, которое я купили еще 5 лет назад и никуда не задействовала. Я уже одно время хотела кому-то ее отдать. И тут оно стало так нужно. За один день мы сняли, сразу смонтировали и в ту же ночь видео было доработано. С такой быстротой и точностью я никогда не работала. Но это был порыв. Порыв эмоций, которые невозможно сдержать.

В тексте песни "Розстріляна весна" (Буча) такие слова:

Здригнувся світ …
Це біль пекуча
Мов на Хресті
Розп’ята Буча
Немає сонця – тільки ночі
Нема життя – закриті очі
Нема весни – її спалили
Ні це не сни, їх взяли й вбили
Бо їх вина, що українці
Це 41, фашисти німці!

Розстріляна весна …
Розстріляні мрії…
І стогне від болю земля
в моїй Україні.

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Артистка также обратилась к миру с призывом о помощи:

Я умоляю мир, вы это видите, вы это знаете! Не уставайте! Нужно больше вашей поддержки, чтобы остановить этого тирана. Ибо этот психически больной человек со своим войском, позволяющим себе так безжалостно убивать, если они не понесут ответственность за эти зверства, они не остановятся на Украине, они пойдут дальше.

Следующую композицию невозможно слушать без слез. Но это наша новая реальность.

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У нас нет сомнений, что все преступления российской армии будут расследованы и наказаны. Мы продолжаем восхищаться нашими защитниками и верить в скорую победу!

Напомним, ранее Дмитрий Дикусар показал, что поддерживает боевой дух наших героев из ВСУ.

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

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