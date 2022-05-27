Jerry Heil выпустила трек о войне: "Якщо випаде ядерний пил – це буде останній сніг на планеті"

Jerry Heil представила песню "Мрія" / Фото: youtube.com
По словам Jerry Heil, песня "Мрія" была написана несколько месяцев назад. Именно тогда почти подряд произошло несколько событий – российские оккупанты ударили по городу Счастье и разбили легендарный самолет Мрія Ан-225.
Это так символично! Наше счастье было на нашей земле и мы держали величайшую в мире мечту в небе — мечту о свободе. Но у украинского народа всегда была и будет воля. Она внутри каждого из нас — и это тот духовный фундамент, на котором мы отстроим и новую мечту, и новое счастье. И образно, и буквально. Здесь же и перефразированная украинская народная поговорка "каждый будет жать, что посеял", которую можно найти в цитате из Священного Писания...Призываю каждый день вспоминать это и творить любовь! Ибо такова мы нация! – написала Яна (настоящее имя певицы).
Текст песни Jerry Heil "Мрія":
Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик,
І від їх сторіз тут в бункері трошки краще.
Одним за нас страшно — Іншим за себе стидно.
Вони дивляться крізь ящик — по ящику краще видно.
Але якщо є віра, то вистачить сил
На фронті в Мелітополі й в бою в інтернеті.
Знаєш, якщо випаде ядерний пил, це буде останній сніг на планеті…
Вони можуть розбомбити Щастя,
Вони можуть розстріляти Мрію,
Але вбити волю їм не вдасться!
Кожен буде жати, що посіяв!
Сідайте в літак, застібайте паски,
Скінчиться зона турбулентної тривоги.
Хоч звір на землі нам наставив пастки, але небеса – територія Бога!
Палають пологові… від їх порятунку врятує мама невинну дитину!
І вільне життя народиться в бункері, бо янголи волю звуть Україна!
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