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Разрывает сердца и души! Kalush Orchestra выпустили клип на песню Stefania

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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15 мая, 12:58
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Украинская группа, которая завоевала победу для Украины на международном песенном конкурсе, наконец-то порадовала своих многочисленных фанов официальным видео на свой трек
Kalush Orchestra представили клип на победную песню Stefania
Kalush Orchestra представили клип на победную песню Stefania / Фото: Getty Images, youtube.com

Победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra снова заставили плакать многомиллионную аудиторию – в клипе на песню Stefania показаны истории храбрых женщин, которые служат в ВСУ и спасают своих детей от войны.

По сюжету видеоработы, женщины-воины украинской армии забирают своих детей из разрушенных украинских городов и отдают их родным, а сами возвращаются на войну.

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Когда-то я посвятил эту песню своей матери, а когда началась война, песня обрела много новых смыслов. Хотя в песне нет ни слова о войне, у многих она стала ассоциироваться с матушкой Украиной. Более того, общество стало называть ее гимном нашей войны! Но если Stefania теперь гимн нашей войны, я бы хотел, чтобы она стала гимном нашей победы! – говорит лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

В комментариях к клипу собралась аудитория из разных стран мира. Своими впечатлениями поделились люди из США, Чехии, Южной Африки, Сербии и многих других стран! Сюжет никого не оставил равнодушным:

  • "Я плачу! Какая мощная ода храбрости матерей и силе семьи в Украине. С любовью и уважением из Южной Африки"
  • "Слезы нон-стоп тут, в Америке. Всем сердцем поддерживаем каждого из вас, невероятные воины. Слава Украине!"
  • "Поздравляем Калуш и Украину! Их выступление было потрясающим, демонстрируя сочетание рэпа и фолка, великолепный припев: "Стефанія мамо! Мамо Стефанія!"
  • "Красивая песня. Заслуженная победа. Слава Украине. Привет из Чехии"
  • "Слава Украине из Швеции!"
Скриншот: YouTube

Напомним, что Kalush Orchestra на пресс-конференции "Евровидения" снова заговорили про "Азовсталь".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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