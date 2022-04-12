"Кадыровцы вынесли все до трусов. Голодранцы!": Нина Матвиенко о том, как пострадал дом ее семьи в Буче

Нина Матвиенко верит в победу Украины / Фото: скриншот, Коллаж: Сегодня

Народная артистка Украины Нина Матвиенко сегодня активно поддерживает связь с украинцами и время от времени делится мотивирующими видео, где читает стихи о войне, написанные современными украинскими авторами. Таким образом певица выражает чувство и гордость за своих соотечественников, которые каждый день защищают наше государство.

У меня появилось столько любви – полный мешок! Таких чувств у меня еще не было. Она (любовь. – Ред.) выходит даже через слезы, и это правильно. Пусть они омывают сердца наших парней, настоящих сыновей! Я так их всех люблю, горжусь и каждый день молюсь, – поделилась Матвиенко в интервью для программы Зірковий шлях.

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Нина Матвиенко призналась, что к войне не была готова. Так что случившееся 24 февраля ее очень возмутило и разозлило.

Я была удивлена тем, что это произошло так быстро и ночью, как фашисты, как настоящие бандиты, воры, злодеи… а оно так и есть! И что они мололи все эти годы? Как могли рассказывать, что мы братья и сестры? За что все это? За что нас убивать, насиловать этих молодых девушек? – эмоционально выразилась певица.

Также Матвиенко рассказала, что от рук оккупантов пострадал дом ее сестры в Киевской области.

Развалили дом моей сестры в Буче, в котором она вот-вот купила квартиру. Все туда вложила, а эта кадыровская банда все вынесла, все до трусов! Голодранцы! Засранцы! Я еще такого убожества при жизни не видела! Это душегубы! Саранча, которая истребляет все живое! – подчеркнула артистка.

Эта война заставила Нину Митрофановну еще больше поверить в свой народ и гордиться Украиной. А еще, по словам артистки, многое стало на свои места, и те, кто были недостойны нашего государства, сейчас чувствуют на себе все бремя зрады и 100% расплатятся за это.

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Сегодня мы удивляем мир! Не только песнями и спортивными победами, а духом, несгибаемостью и патриотизмом! Такого еще мир не видел! И мы их научим, как любить свои земли! – отметила Матвиенко.

Напомним, сегодня дочь Нины Митрофановны – Тоня Матвиенко – отмечает день рождения. Мы показали, как изменилась певица к своему 41-летию.