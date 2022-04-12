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Тоне Матвиенко – 41: показываем, как изменилась певица за эти годы

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 апреля, 15:44
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В день рождения Тони делимся с вами архивными фото артистки
Тони 14 лет/ 40 лет
Тони 14 лет/ 40 лет / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

На свое 41-летие Тоня Матвиенко, личную жизнь которой недавно обсуждали, загадала только одного: окончание войны и победы Украины (верим, что ее желание свершится как можно быстрее).

Конечно, громкое празднование Матвиенко не устраивает, однако праздничный ритуал исполнила – задула свечу на торте, чтобы исполнилось желание.

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В день рождения дочери Нины Матвиенко мы решили показать вам архивные фото звезды.

Тоня самый младший ребенок в семье. У нее еще есть старший брат Иоанн – священнослужитель и средний брат Андрей – иконописец.

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Тоня с мамой, папой и братом.
Тоня с мамой, папой и братом. / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня с братьями
Тоня с братьями / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Мать Нина Матвиенко оказала большое влияние на Антонину. В 1991 году 10-летная дочь поехала с артисткой на гастроли в США – это были первые выступления Антонины.

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Тоня с мамой в Штатах в 1991 году
Тоня с мамой в Штатах в 1991 году / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с дочерьми и мамой
Тоня Матвиенко с дочерьми и мамой / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

С 2017 года Тоня Матвиенко состоит в браке с певцом Арсеном Мирзояном. В общем пара вместе уже около 10 лет.

Тоня и Арсен в 2011 году
Тоня и Арсен в 2011 году / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Пара в Нью-Йорке, 2018 год
Пара в Нью-Йорке, 2018 год / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Пара рассказала о конфликтах.
Пара рассказала о конфликтах. / Фото: Instagram

У Тони есть дочь от предыдущих отношений, а у певца – два сына от первого брака. Также супруги воспитывают общего ребенка – дочь Нину.

Тоня Матвиенко со старшей дочерью Ульяной
Тоня Матвиенко со старшей дочерью Ульяной / Фото: Инстаграм

Пара воспитывает дочь Нину.
Пара воспитывает дочь Нину. / Фото: Instagram

Тоня пошла по стопам мамы и сейчас она активно гастролирует, дает концерты и появляется на светских мероприятиях.

2014 год
2014 год / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

2022 год
2022 год / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Кстати, во время войны певица дает благотворительные концерты в Португалии, куда она уехала вместе с мамой и младшей дочерью.

Напомним, раньше Тоня Матвиенко опубликовала в Сети мотивирующее стихотворение от мамы.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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